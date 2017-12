CE cere Italiei fondurile comunitare folosite pentru un concert Elton John

Comisia Europeană a cerut Italiei să ramburseze fondurile comunitare pentru dezvoltare regională utilizate pentru finanţarea unui concert susţinut la Napoli, în septembrie 2009, de cântăreţul britanic Elton John. “Am cerut autorităţilor italiene să ramburseze suma de 720.000 de euro folosită pentru a finanţa concertul starului britanic”, a anunţat, vineri, un purtător de cuvânt al CE. Această sumă va fi dedusă din bugetul de fonduri regionale comunitare alocat de UE pentru a finanţa următorul proiect ce va fi implementat în Campania, o regiune săracă din sudul Italiei. Normele europene permit autorităţilor regionale să aloce, direct, fonduri europene, în limita sumei de 50.000 de euro. Aceşti bani sunt destinaţi de obicei unor proiecte de dezvoltare pe termen lung. Elton John a susţinut un concert la Napoli, în septembrie 2009, în cadrul festivalului Piedingrotta. CE a fost sesizată de politicianul italian Mario Borghezio, europarlamentar din partea partidului de dreapta Liga Nordului, care a denunţat “folosirea ruşinoasă a fondurilor europene de autorităţile din regiunea Campania”. Fondurile europene pentru coeziune au finanţat numeroase proiecte, implementate în ultimii şapte ani în cele mai sărace dintre regiunile UE.

Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea. El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA după sfârşitul anilor \'80. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a primit titlul de Cavaler al Imperiului Britanic, în 1998. Printre hiturile sale cele mai cunoscute se numără “Don\'t Go Breaking My Heart”, “Sorry Seems to Be the Hardest Word”, “I\'m Still Standing”, “Nikita”, “Sacrifice”, “Candle in the Wind” şi “Something About the Way You Look Tonight”.