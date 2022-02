Ce concerte și festivaluri sunt aşteptate în România în 2022

2022 are toate şansele să aducă din nou bucuria pe stadioane şi pe reţelele de socializare.

DREAM THEATER va ajunge la București pe 29 mai 2022, pentru a prezenta live publicului din România noul produs discografic intitulat„A View From The Top Of The World”. Albumuleste o sinteză muzicală a carierei trupei, apreciat atât de fanii noi, mereu uimiți de versatilitatea și virtuozitatea acestor muzicieni, cât și de cei mai vechi, care reclamau într-o vreme excesul de tehnică, preferând cântecele inspirate și mai firești – sau mai ușor de urmărit, în funcție de perspectivă.

Pe 16 iulie 2022, Rock The City prezintă două legende a muzicii rock – KISS și WHITESNAKE, ambele aflate în turneul lor de audio.

KISS vine în premieră la Bucureşti şi va fi ultima ocazie să-i vedeţi live pentru că vor încheia anul acesta o carieră de 49 de ani.

Kiss și-a început activitatea în 1973 la New York, fiind considerat la scurt timp printre cele mai spectaculoase formații rock și, în același timp, trupa care a revoluționat conceptul de evenimente rock live. Kiss este una dintre cele mai bine vândute formații la nivel mondial, cu peste 100 de milioane de albume vândute.

Sting va concerta pe 15 martie 2022 la Cluj alături de fiul său basist.

Şi Iron Maiden revine în România în mai la Romexpo, iar în deschidere va cânta trupa germană Lord Of The Lost.

Iron Maiden aduc cu ei cel mai recent material discografic, 'Senjutsu'. Vorbim de cel mai bine plasat disc in US Billboard al trupei, care a ajuns pe pozitia 3, depasind clasicile 'Powerslave si 'Number Of The Beast'. In plus, 'Senjutsu' a ajuns pe prima pozitie in peste 15 topuri din intreaga lume, dominand clasamentele din Europa.

Celebra trupa americana GODSMACK revine la Bucuresti dupa 3 ani de la cele doua showuri sold out din 2019. Concertul va avea loc tot la Arenele Romane (cort) pe data de 26 octombrie 2022.

Trupa britanică Uriah Heep cântă la Bucuresti pe 27 octombrie 2022 la Sala Palatului. Englezii vor sarbatori 50 de ani de activitate

Pe lângă concertele rock programate, se anunță și renumitele festivaluri: Neversea, Electric Castle, Untold.

Cea de-a patra ediţie a Neversea revine la începutul lunii iulie. Alan Walker, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Tchami, Timmy Trumpet, Tujamo, Ummet Ozcan, W&W și ZHU sunt primii artiști anunțați pentru cea de-a patra escapadă pe The Island of Dreams, care va avea loc între 7 și 10 iulie 2022.

Norvegianul Alan Walker este unul dintre cei mai urmăriți artiști la nivel global și este considerat a fi unul dintre cei mai creativi producători din noua generație.

Dacă pandemia va permite, Electric Castle, reprogramat din cauza pandemiei, va readuce muzica bună la Castelul Banffy din Cluj anul acesta. Biletele deja cumpărate vor fi valabile.

Pe 3, 4 și 5 iunie noul loc de întâlnire cu festivalul SAGA va fi Arena Națională din București unde vor veni peste 150 dintre cei mai apreciați artiști internaționali printre care Afrojack, Marshmello și Timmy Trumpet.

Iar în august, UNTOLD promite să electrizeze publicul. Primele abonamente s-au epuizat deja.