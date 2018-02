Ce condiții pune Merkel pentru normalizarea relaţiilor tensionate între Germania şi Turcia

Cancelarul german în exerciţiu Angela Merkel a avertizat joi că relaţiile tensionate între ţara sa şi Turcia nu vor putea reveni la normal fără punerea în libertate a unui jurnalist turco-german de către Ankara şi o ameliorare a statului de drept în Turcia. Merkel l-a primit la Berlin pe premierul Binali Yildirim pentru discuţii care ar urma să contribuie la dezgheţarea raporturilor dintre Germania şi Turcia, după un an şi jumătate de relaţii tensionate. Principalul punct de divergenţă îl constituie situaţia jurnalistului germano-turc Deniz Yücel, aflat de un an în detenţie în Turcia sub acuzaţia de sprijinire a 'terorismului', potrivit Agerpres. Între altele, Angela Merkel a estimat că nu este de aşteptat în viitorul apropiat o posibilă ameliorare a Uniunii vamale între Turcia şi Uniunea Europeană, ameliorare dorită de către Ankara. ''Din punctul nostru de vedere o extindere a Uniunii vamale nu poate fi avută în vedere decât dacă suntem convinşi suplimentar'' că în Turcia situaţia statului de drept se îmbunătăţeşte.