Ce constănțeni ar putea candida în lista PNL pentru parlamentare

15:56:41 / 31 August 2016

CANDIDATII PNL , BUCURIA PSD

Slaba speranta sa se schimbe ceva in politicianismul romanesc . Daca pana acum unii parlamentari ca Hasotti si Dragomir n-au reusit sa faca nimic bun , ce vor reusi sa faca Tararache si Chitac , primul guraliv de profesie si fara nici un viitor politic , si Chitac intrat in anonimat inca din momentul in care a devenit liberal si care nu s-a afirmat cu nimic in afara unor declaratii de intentie si alea neconvingatoare ? Partea interesanta este ca electoratul s-a saturat de astfel de specimene si-i este indiferent cine va candia .