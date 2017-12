CE de Karate se va disputa la Constanţa

În perioada 1-7 septembrie, Sala Sporturilor din Constanţa va fi gazda primei ediţii a Campionatului European de Karate pentru copii, cadeţi şi juniori, competiţia fiind susţinută de Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa. La această competiţie vor participa aproximativ 1600 de sportivi din 50 de ţări. România va fi reprezentată de aproape 200 de sportivi, aceştia urmînd să fie desemnaţi în urma ultimei etape de pregătire ce va avea loc la Cluj între 18-23 august. “După stagiul de la Cluj vor fi selecţionaţi sportivii care ne vor reprezenta la acest CE. Selecţia va fi în special pentru întrecerile categoriilor 15-17 ani şi 18-21 ani, unde vom avea peste 50 de concurenţi la probele de Kata (4 stiluri: shotokan, wado ryu, goju ryu, shito ryu), Kumite (cinci categorii de greutate), Kumite pe echipe şi Kumite rotativ. Este esenţial că sîntem ajutaţi în pregătirea noastră de marele maestru Jean-Pierre Fischer (8 Dan), acesta fiind unul dintre cei mai tehnici luptători pe care i-am văzut, iar eu am văzut foarte mulţi în activitatea mea“, a declarat Liviu Crişan, preşedinte al Federaţiei Române de Karate. Una dintre marile speranţe ale clubului constănţean CS Karate Dinamic, este Laura Popescu, vicecampioană europeană în 2007 şi vicecampioană mondială în 2008 în competiţiile rezervate cadeţilor. “Este o experienţă în plus pentru noi că sîntem pregătiţi de Jean-Pierre Fischer. Are răbdare cu noi, ceea ce cred că este esenţial în karate. În primul rînd voi fi bucuroasă că voi participa, apoi, dacă voi cîştiga şi o medalie va fi cu atît mai bine. Este nevoie de multă pregătire iar eu am rezervate zilnic cîte 2-3 ore de antrenament“, a spus Laura Popescu.