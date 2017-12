Ce documente mai pierd constănţenii

Potrivit Monitorului Oficial al României, în fiecare zi cel puţin un constănţean declară că a pierdut câte un document. Doar în ultimele zile, unii dintre ei au anunţat rătăcirea mai multor certificate de calificare, diplome de bacalaureat, de licenţă, titluri de proprietate etc. În Monitorul Oficial de vineri, Direcţia Judeţeană pentru Sport a adus la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate eliberată la data de 3 martie 2004 de Societatea Comercială Daewoo Automobile SRL, probabil pentru vreo maşină de-a instituţiei. Tot vineri, Irinel Muşat, din municipiul Constanţa, a anunţat, probabil după îndelungi căutări, pierderea uni certificat de calificare eliberat de ATP - Centrul de Formare Profesională. Care certificat de calificare acum i-ar fi adus ceva bani în plus la salariu. Doiniţa Dancea, din municipiul Medgidia, a declarat dispariţia diplomei de bacalaureat eliberată de Liceul Industrial, numărul 2, pe numele de pe când era elevă. Ioana Moţoc, cu domiciliul în comuna Pecineaga, a rămas fără titlul de proprietate, eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Constanţa, pe numele Stoica, şi care acum cine ştie pentru ce îi trebuie. La rândul ei, Mihaela Munteanu anunţă că a pierdut foaia matricolă eliberată de Universitatea \"Ovidius\" din Constanţa, Facultatea de Litere, Adriana Silvestru diploma de bacalaureat emisă de Grupul Şcolar Industrial de Transporturi CFR pe numele Adriana C., Timofte, iar Vasilică T. Sterea a adus la cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă însoţită de foaia matricolă eliberată de Universitatea \"Ovidius\" din Constanţa, Facultatea de Teologie - promoţia 2004.