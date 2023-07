Ce este dermatita atopică și cum o recunoaștem?

Dermatita atopică, o afecțiune comună a pielii și adesea greșit înțeleasă, poate afecta semnificativ calitatea vieții celor care se confruntă cu această problemă. În acest articol, vei descoperi ce reprezintă dermatita atopică și care sunt simptomele acesteia.

Generalități

Dermatita atopică este o afecțiune cronică a pielii, caracterizată prin inflamație, roșeață, uscăciune și mâncărime, fiind frecvent asociată cu alte afecțiuni alergice precum astmul sau rinita alergică. Vezi aici mai multe detalii despre dermatita atopică.



Un factor important în declanșarea dermatitei atopice este predispoziția genetică. Potrivit cercetărilor, mutațiile la nivelul genelor care controlează funcționarea sistemului imunitar și a pielii pot contribui la apariția acestei afecțiuni. Există studii care arată că persoanele cu istoric familial de afecțiuni alergice au un risc mai mare de a dezvolta dermatită atopică.



Dermatita atopică poate fi declanșată sau agravată de expunerea la anumiți alergeni din mediul înconjurător, cum ar fi polen, praf, acarieni sau animale de companie. Unele substanțe chimice, produse de îngrijire sau materiale textile pot irita pielea și pot contribui la apariția dermatitei atopice.

Factorii de mediu pot influența severitatea și frecvența episoadelor de dermatită atopică. O altă cauză posibilă a dermatitei atopice este disfuncția sistemului imunitar, care reacționează excesiv la alergeni sau infecții, determinând inflamația pielii.

Simptomele și diagnosticarea dermatitei atopice

Identificarea simptomelor specifice dermatitei atopice este esențială pentru un diagnostic corect și un tratament eficient. Printre simptomele comune se numără erupțiile cutanate roșiatice, pruritul (mâncărimea), pielea uscată și descuamarea acesteia. În cazurile severe, pot apărea crăpături și sângerări ale pielii. Aceste manifestări pot varia în funcție de vârsta pacientului și de severitatea afecțiunii.



Dermatita atopică afectează în mod obișnuit anumite zone ale corpului, precum fața, gâtul, pliurile cotului, zona din spatele genunchilor, încheieturile mâinilor și picioarele. Este important să observăm aceste zone pentru a putea identifica în mod corect afecțiunea.



Dermatita atopică poate avea un caracter recurent, cu perioade de acutizare și remisie a simptomelor. Observarea evoluției simptomelor și a factorilor declanșatori poate ajuta la stabilirea unui diagnostic corect. Factorii declanșatori ai dermatitei atopice pot fi stresul, alergenii, transpirația sau temperatura ridicată.

Pentru a confirma diagnosticul de dermatită atopică, este esențială consultarea unui medic dermatolog, care va evalua simptomele pacientului și va exclude alte afecțiuni cutanate cu simptome similare, precum psoriazisul sau dermatita seboreică.

Cum să previi apariția dermatitei atopice

Menținerea unui mediu umed în casă poate fi benefică pentru prevenirea uscăciunii pielii și reducerea simptomelor dermatitei atopice. Utilizarea unui umidificator și evitarea temperaturilor extreme pot contribui la menținerea unui mediu umed și, implicit, la prevenirea apariției dermatitei atopice.



Îngrijirea corespunzătoare a pielii este importantă pentru prevenirea dermatitei atopice. Este recomandată spălarea delicată a pielii cu săpunuri blânde, fără parfum, și aplicarea cremelor hidratante specifice pentru pielea sensibilă în mod regulat. Evitarea bailor fierbinți și prelungite și folosirea apei călduțe în schimb poate fi benefică.Reducerea factorilor de stres poate ajuta la prevenirea sau reducerea simptomelor dermatitei atopice. Stresul poate agrava simptomele dermatitei atopice, așadar, este important să se adopte tehnici de gestionare a stresului, cum ar fi meditația, yoga, exercițiile fizice sau alte activități care ajută la relaxare.



Evitarea alergenilor și iritanților ajută la prevenirea dermatitei atopice. Identificarea și evitarea factorilor declanșatori, precum alergenii (de exemplu, polen, praf, acarieni) și iritanții (produse chimice, textile sintetice), poate reduce riscul apariției dermatitei atopice. Este important să se poarte haine din materiale naturale, precum bumbacul, și să se folosească detergenți hipoalergenici pentru spălarea acestora.

În concluzie, dermatita atopică este o afecțiune complexă, cu multiple cauze, care poate fi influențată de factorii genetici, mediul înconjurător și sistemul imunitar al pacientului. Este important să se consulte un medic dermatolog pentru a obține un diagnostic corect și un tratament adecvat și să se evite factorii declanșatori ai acestei afecțiuni pentru a preveni apariția sau agravarea simptomelor.

