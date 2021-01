dantura perfecta si un zambet molipsitor

Zambetul este considerat o "carte de vizita" si reprezinta o parte importanta din imaginea personala a fiecaruia dintre noi, fapt pentru care ingrijirea riguroasa a danturii reprezinta o misiune pe care este necesar sa o tratam ca o adevarata prioritate.



Traim intr-un secol in care accentul cade foarte mult pe imaginea personala, astfel ca nu este de mirare ca suntem mai atenti ca niciodata cu felul in care ne ingrijim, atat femeile cat si barbatii.

Cu totii visam la un zambet perfect, care sa ne ofere o stima de sine mult mai ridicata, insa este totusi important sa tinem cont de faptul ca fiecare dintre noi suntem unici prin felul nostru de a fi, iar perfectiunea nu ramane decat un lucru inspre care vom tinde mereu. Un zambet sanatos si molipsitor este un lucru care se afla intr-o stransa legatura cu igiena orala, vizitele la stomatolog si stilul de viata, astfel ca nu gresim absolut deloc daca spunem ca un zambet perfect este un lucru care depinde si de noi.

Nu mai reprezinta niciun fel de secret faptul ca nu toti ne nastem cu acel zambet impecabil, insa acest aspect nu ar trebui sa reprezinte nicidecum un motiv pentru care sa avem o stima de sine scazuta. Tehnicile medicale utilizate in domeniul stomatologiei au avansat atat de mult incat astazi este mai simplu ca niciodata sa obtinem o dantura perfecta. In cele ce urmeaza, am pregatit o serie de recomandari cu privire la lucrurile pe care le poti face atunci cand iti doresti un zambet demn de invidiat.

Urmeaza cu strictete pasii unui ritual zilnic de ingrijire.

Igiena orala ramane de departe una dintre cele mai simple si mai la indemana modalitati prin care putem avea grija de sanatatea danturii. Recomandarea medicilor stomatologi este aceea de a ne spala pe dinti dupa fiecare masa, pentru ca acest lucru nu va permite placii bacteriene sa se depuna. Concomitent, este indicat sa te asiguri ca utilizezi o pasta de dinti de calitate, dar si o periuta de dinti performanta (electrica ar fi ideala). Urmarea cu strictete a unui ritual zilnic de ingrijire al danturii (periaj, apa de gura si ata dentara) reprezinta o cale sigura catre o dantura sanatoasa.

Apeleaza cu incredere la serviciile de cosmetica dentara.

Daca in trecutul nu foarte indepartat accesul nostru la astfel de servicii era unul destul de limitat din pricina lipsei tehnologiilor, astazi o dantura perfecta se poate obtine mai usor ca niciodata. Este insa recomandat sa te asiguri ca obtii aceste servicii de la o clinica dentara cu experienta, astfel incat rezultatele obtinute sa fie pe masura. Serviciile de estetica dentara iti pot aduce cu usurinta acel zambet perfect la care ai visat mereu si te pot ajuta sa corectezi multe dintre acele probleme inestetice, care initial te determinau sa zambesti cat mai rar cu putinta.

Adopta un stil alimentar cat mai sanatos.

Sanatatea danturii este un lucru care depinde foarte mult si de stilul alimentar, astfel ca dincolo de igiena orala, de controalele stomatologice periodice si de serviciile de estetica la care ai acces in prezent, este important sa tii cont si de alimentele pe care le consumi. Fumatul sau bauturile si alimentele care contin mult zahar sunt de departe cei mai cu seama inamici ai danturii tale. Un exemplu foarte bun este reprezentat de inlocuirea sucurilor din comert cu mult indragitul ceai, iar rezultatele cu certitudine nu var intarzia sa apara.