Ce este zeolitul si cum se foloseste?

In ziua de azi, sanatatea si buna functionare a corpului ocupa un loc din ce in ce mai important printre romani. O alimentatie echilibrata, insotita de sport poate fi o modalitate extraordinara de a va pastra sanatosi o perioada indelungata de timp.

Insa cu toate acestea, nu intotdeaua este posibila mentinerea unei alimentatii perfecte. Aceasta poate sa duca la o acumulare destul de mare de elemente nocive precum metale grele, pesticide si ierbicide din plante, dar si aditivi alimentari daunatori. In astfel de momente este important sa apelati la o modalitate de detoxifiere folosind un dispozitiv medical certificat, nu suplimente alimentare comercializate ce va pot pune in pericol sanatatea.

Ce este zeolitul?

Un mineral vulcanic natural, zeolitul are o structura in forma de fagure, cu o serie de proprietati unice. Acesta este nu doar benefic, ci si foarte eficient in inlaturarea substantelor contaminante si a metalelor grele din corpul uman.

Zeolitul poate fi un sprijin important in mentinerea unui corp sanatos, oferind un mod delicat de a elimina elementele nocive din organism.

Cum se poate folosi zeolitul?

Zilele din ce in ce mai aglomerate si stresante, va pot face sa va simtiti obosit, sa aveti probleme cu memoria sau cu digestia. In aceste perioade dificile, cei de la acest site au spus ca este indicat sa urmati un regim cu zeolit pentru a va usura si imbunatati sanatatea fizica si mentala.

Este recomandat sa administrati zeolit de 2 sau 3 ori pe zi, dupa caz, in timpul meselor, alaturi de un pahar de apa. O perioada de cel putin 12 saptamani este recomandata pentru a va asigura ca zeolitul isi va indeplini intr-un mod eficient sarcina de detoxifiere. In cazul in care luati alte medicamente sau vitamine in acelasi timp cu acest mineral, asigurati cel putin doua ore intre acestea pentru a permite fiecareia sa fie procesata corect.

Care sunt beneficiile zeolitului?

1. Va poate ajuta in detoxifierea organismului

Zeolitul are caracteristica de a atrage si a elimina din organism metalele grele si substantele nocive care contamineaza organismul uman. Intoxicatia cu pesticide, insecticice si metale grele poate avea un impact negativ asupra corpului. De aceea, folosirea celui mai bun remediu pentru inlaturarea acestora trebuie realizata in mod periodic.

2. pH-ul poate fi reechilibrat

In mod normal, pH-ul din organism este usor alcalin, insa datorita alimentatiei nesanatoase sau a unor medicamente, acesta poate deveni acid, lucru ce poate influenta in mod negativ sanatatea si poate provoca diferite dereglari si afectiuni.

Zeolitul poate mentine pH-ul intr-un echilibru corespunzator, lucru ce poate fi posibil datorita elementelor minerale ce il compun: potasiu, calciu, magneziu si sodiu.

3. Are efecte anti-aging asupra pielii

Sanatatea pielii poate beneficia foarte mult in urma unui regim de zeolit. Aceasta va fi regenerata si datorita efectelor antioxidante ale zeolitului, imbatranirea pielii va fi prevenita din timp.

Zeolitul este un mineral din ce in ce mai popular in randul romanilor, fiind un remediu natural perfect pentru a detoxifia bland organismul. Acesta are nenumarate beneficii si poate fi unul dintre cele mai bune ajutoare pentru a va mentine sanatos.