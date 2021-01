Ce evenimente online pregătește Teatrul de Stat Constanța

În săptămâna care urmează, Teatrul de Stat Constanța invită publicul constănțean să urmărească evenimente online ale proiectului cu cofinanțare europeană GENIUS LOCI (SPIRITUL LOCULUI), care face parte din Programul cultural european Europa Creativă.

Este continuarea primului proiect european în care Teatrul de Stat Constanța a fost implicat, în 2018, „Legende pe ruine circulare”, intitulat astfel după o povestire a scriitorului argentinian Jorge Luis Borges. În cadrul acelui proiect, au fost puse bazele unei colaborări internaționale, dar și transdisciplinare, și au apărut idei care pot fi dezvoltate în continuare, prin „Genius Loci”, și care au ca obiectiv esențial conectarea din ce în ce mai puternică a artiștilor și, prin ei, a publicului lor, la patrimoniul istoric și cultural al fiecăreia dintre țările participante, în același timp, identificând rădăcinile comune, substratul mitic şi ceea ce ne definește și ne individualizează.

„Genius Loci” are ca lider de proiect Teatrul Astragali din Lecce, Italia, o trupă internațională condusă de regizorul Fabio Tolledi, vicepreședinte al rețelei mondiale a Institutului Internațional al Teatrului, afiliat la UNESCO. Prima rezidență culturală de creație s-a desfășurat în insula grecească Zakynthos, unde actori de la Teatrul de Stat Constanța au participat la un workshop și un spectacol. Apoi proiectul a fost întrerupt din cauza pandemiei, în așteptarea unor vremuri mai bune, care să permită deplasările internaționale și spectacolele live, cu public. Însă, cum acele vremuri nu se întrezăresc, chiar dacă apar relaxări ușoare și temporare, a fost luată decizia ca proiectul să fie continuat cu mijloacele permise de lege, adică online, iar rezidențele de creație să fie adaptate contextului pandemic. Așadar, săptămâna viitoare va fi dedicată rezidenței românești, care va avea mai multe evenimente și activități:

Marți, 2 februarie, la ora 18:00, este programat evenimentul ”Twinning Performing Arts” (în traducere aproximativă „spectacole gemene”) – și va fi transmis online, pe paginile Facebook ale teatrului și proiectului Genius Loci: un moment artistic filmat, în care artiști ai Teatrului de Stat Constanța vor interpreta cântece tradiționale românești, iar artiști de la Lecce vor interpreta cântece tradiționale din Italia.

Miercuri este programat un moment mai puțin public, în cadrul activității ”Who is My Neighbour” (Cine este vecinul meu?); mai puțin public pentru că include elevi de liceu și se va desfășura pe o platformă online. Elevi de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova, sub îndrumarea profesoarei Elena Manea vor citi online, pe roluri, câteva fragmente din piesa „Viața e vis” de Pedro Calderón de la Barca. Evenimentul va da posibilitatea elevilor să intre în contact cu literatura dramatică spaniolă, iar partenerii spanioli din proiect, de la Fundația Dansului ‘Alicia Alonso’ din cadrul Universității Regele Juan Carlos din Madrid, le vor vorbi despre cultura spaniolă.

Vineri, 5 februarie, de la ora 19:00, în cadrul activității ”Community Heritage” (Patrimoniul comunității), va fi difuzat online, pe paginile Facebook ale teatrului și proiectului, un film documentar ce va avea ca temă tradițiile regiunii noastre. Filmul este realizat de Iulia Pană, artist vizual, jurnalistă și poetă, o personalitate polivalentă, recunoscută în comunitatea constănțeană.

Iulia Pană a colaborat și la proiectul anterior, în calitate de poetă, unul dintre evenimente fiind un recital actoricesc pe versurile ei, intitulat „Dincolo de întâmplări”, care a fost reprezentat și la Constanța, și în Italia, și în Spania.

Duminică, 7 februarie, de la ora 19:00, „Zburătorul”

Rezidența cuprinde și un exercițiu teatral realizat sub îndrumarea regizoarei Diana Mititelu. Este o scurtă reprezentație teatrală pe care o veți putea viziona, pe paginile Facebook ale teatrului și proiectului. Actorii Laura Iordan Adrian, Alina Manțu, Georgiana Mazilescu și Remus Archip, de la Teatrul de Stat Constanța și Onur Uysal, actor turc, din trupa internațională a Teatrului Astragali, au explorat împreună cu Diana Mititelu mitul Zburătorului. În folclorul românesc, Zburătorul era un spirit care venea noaptea la fecioare sau la femeile însărcinate. Lua forma unui tânăr frumos și nu putea fi văzut de nimeni altcineva din preajma femeii bântuite.

Așadar, Teatrul de Stat Constanţa vă invită să vizionați online evenimentele rezidenței de creație a proiectului Genius Loci, de această dată în regim de pandemie, în așteptarea vremurilor mai bune...

Partenerii proiectului GENIUS LOCI sunt Departamentul de Istorie, Societate și Studii Umaniste de la Universitatea din Salento (Italia), Teatrul de Stat Constanța, Fundația Dansului „Alicia Alonso” din cadrul Universității „Regele Juan Carlos” din Madrid (Spania), Directoratul General al Institutului Internațional al Teatrului – UNESCO (Franța), Municipalitatea din Zakynthos și Teatrul Tsi Zakynthos din Grecia.