Ce explicații are ministrul Sănătății despre „blestematul plic“ din sistem?

„Mergi la doctor, trebuie să ai bani, în caz contrar, mori“, este o vorbă împământenită bine în sistemul sanitar românesc. Ne vindecăm vreodată? Este o întrebare adresată miniștrilor Sănătății de ceva timp. Așteptăm cu toții o rezolvare. Absolut toți demnitarii au recunoscut într-un fel sau altul că sistemul sanitar este corupt din temelii și că trebuie făcut ceva. Vorbe peste vorbe, rezultatele se lasă așteptate cu mare nerăbdare. Problema este că lucrurile pot fi extrem de grave în condițiile în care s-a dovedit nu de puține ori că această practică, fie la medici, fie la asistenți, ”ucide!”. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a vorbit marți, 19 iulie, la prezentarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020, despre efectele negative ale ”plicului” dat medicilor, afirmând că în niciun domeniu nu este mai evident că sistemul corupt ucide. ”Corupția ucide și acest lucru nu este nicăieri mai evident decât în Sănătate. Corupția slăbește, dar nu în modul în care ne-am dori cu toții din când în când, ci ne slăbește pe cei mai slabi dintre noi. Corupția slăbește societatea nostră în ansamblu și corupția slăbește statul, iar un stat slab este unul care nu construiește spitale, nu asigură medicamente, nu asigură salarii decente, nu asigură condiții decente pentru pacienți și pentru medici, nu-și protejează medicii și pacienții de abuzuri”, a declarat Vlad Voiculescu. Vorbind despre "plicul" dat medicilor, ministrul a spus că salariile din sistem trebuie mărite şi că un prim pas în acest sens a fost făcut prin recenta ordonanţă adoptată de Guvern referitoare la salarizarea bugetarilor. ”Dincolo de nuanțele legale, aș vrea să vorbesc despre cauzele plicului. Nu poți să vorbești despre cauzele plicului fără să vorbești de salariile relativ mici ale personalului medical. Un pas important s-a făcut prin ordonanța de guvern recentă, dar procesul trebuie continuat. Salariile personalului medical trebuie mărite. Din punct de vedere moral, plicul e nimic altceva decât un abuz, un abuz împotriva celor mai slabi ca noi, un abuz împotriva noastră, a tuturor, atunci când suntem cel mai vulnerabili”, a adăugat ministrul. Voiculescu a spus, în context, că este în primul rând o problemă de mentalitate la nivelul societăţii şi că, personal, cunoaşte foarte mulţi medici oncologi, însă niciunul dintre ei nu condiţionează actul medical de primirea banilor.

„BLESTEMATUL PLIC“

”De multe ori suntem tentați să credem că e o chestiune banală. Plicul a structurat sistemul așa cum îl vedem în ziua de azi. Plicul îi face pe mulți pacienți să nu ajungă la medic. Acum ceva vreme am întâlnit într-o localitate care nu e departe de casa părinților mei, din Dâmbovița, o mamă care și-a dus copilul prea târziu la medic. Avea o afecțiune oncologică, un cancer, iar atunci când am întrebat de ce nu s-a dus mai devreme, răspunsul a fost: „Nu am eu bani de București“. În localitatea de lângă nu a fost diagnosticat la timp. „Nu am eu bani de București“ înseamnă 3 lucruri: „nu am bani de drum“, „nu am unde să stau în București“, dar mai ales înseamnă „nu am bani de șpagă“. Întâmplător, știu foarte mulți medici din specialitatea oncologie pediatrică. Nu știu nici măcar unul care să condiționeze actul medical de plic, de primirea unui folos necuvenit. Dar pentru mama acelui copil lucrurile erau foarte clare: nu putea merge la București, nu putea să-și ducă copilul la tratament fără a avea bani. Corupția ucide!”, a spus Voiculescu. El a identificat și alte efecte nocive, precizând că acest fenomen duce şi la conflicte nejustificate între medici. ”Plicul e cel care duce la folosirea prostă a resurselor din spitale. Plicul duce la conflicte nejustificate între membrii corpului medical, pentru resurse precum săli de operații, paturi și multe altele. Plicul, de asemenea, îi face pe medicii tineri să nu aibă acces la pacienți de multe ori, pentru că există plic. Plicul, de asemenea, duce la existența absolut insulară a echipelor multidisciplinare în spitalele noastre. Plicul duce și la respingerea ideii de „second opinion“. „Second opinion“ fiind un mecanism care salvează vieți și care salvează și bani”, a spus ministrul Sănătății.