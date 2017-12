Ce faci dacă ai rămas fără buletin

Cine nu se întreabă ce trebuie să facă în momentul în care i s-a furat cartea de identitate ori şi-a pierdut documentele care îi atestă identitatea? Ei bine, dacă ţi s-a furat buletinul este musai să mergi la Poliţie să anunţi acest lucru. Nu şi dacă ai pierdut actele. Şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Populaţiei (SPCLEP) Constanţa, Dezideriu Dudaş, ne-a explicat că în fiecare dintre aceste situaţii se procedează diferit. Dar să luăm în calcul prima situaţie: furtul actelor de identitate. După momentul de panică în care realizează furtul, injuriile ce vin la adresa hoţului şi alte gânduri ce îi trec prin cap, păgubitul trebuie să se adreseze Poliţiei pentru a declara furtul. Cu documentul care atestă declaraţia păţitul trebuie să meargă la SPCLEP, unde va solicita eliberarea unui nou document de identitate. Solicitantul trebuie să se mai „înarmeze“ cu câteva documente şi chitanţe pentru a primi un nou act de identitate. În primul rând, trebuie să aibă asupra sa actele de stare civilă: certificatul de naştere, de căsătorie sau divorţ dacă este cazul, ori, dacă soţul solicitantului este decedat, trebuie să prezinte şi certificatul de deces al fostei consoarte. În plus, dacă solicitantul are copii care au sub 14 ani este nevoie şi de certificatele de naştere ale acestora. Este necesară şi dovada privind spaţiul de locuit: actul de casă în original, dacă este al său, ori dacă nu, la SPCLEP trebuie să se prezinte şi proprietarul spaţiului cu documentul doveditor. Pe lângă documentele menţionate este nevoie şi de un act al acestuia cu fotografie (permis, paşaport, abonament pentru autobuz sau orice alt act care are o fotografie). Evident, toate documentele trebuie prezentate nu doar în original, ci şi în copie. Totodată, mai este nevoie de o cerere tip pe care o poate lua de la SPCLEP, taxa de timbru de cinci lei şi contravaloarea eliberării cărţii de identitate, de şapte lei. Ambele taxe pot fi achitate la Poştă, Serviciul Public de Impozite şi Taxe ori la casieriile Primăriei din City Mall. Aceleaşi documente trebuie prezentate şi în cazul pierderii, numai că nu va fi nevoie de actul doveditor de la Poliţie.