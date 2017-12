Ce fel de stat suntem?

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, vineri seară, la Murighiol, că, în opinia sa, România are „un fel de guvernator“ care „coabitează cu domnul Zegrean“ sau cu „oameni din afara ţării“. Antonescu a mai spus că, din punctul său de vedere, „România are premier, pentru că a fost învestit de Parlament şi nu are preşedinte, pentru că preşedintele a fost izgonit de alegători“. Nici premierul Victor Ponta nu a fost mai indulgent în declaraţii cu privire la Traian Băsescu. Rugat să comenteze afirmaţiile lui Băsescu, de la Bruxelles, potrivit cărora România nu poate funcţiona cu preşedinte independent de Guvern şi Guvern independent de preşedinte, Ponta a declarat că „Băsescu îşi face autocritica“. Ponta a continuat, acuzându-l pe preşedintele Traian Băsescu de sabotarea Guvernului. „Nu doar că nu a colaborat, ci a sabotat continuu Guvernul. Dacă o va face în continuare, o să vă anunţ“, a adăugat Ponta. Premierul a susţinut că preşedintele nu ştie, în continuare, care îi sunt atribuţiile sau, dacă ştie, vorbeşte despre atribuţii care nu îi aparţin. Premierul a ţinut să precizeze că va merge la Bruxelles să vorbească despre Guvern, nu despre „problemele preşedintelui“.