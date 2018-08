Ce fel de viață spune că avea copilul judecătorilor care a produs un accident mortal

"Erai singura distragere de la o viață de că... și singurul motiv pentru care trăiam"

Aflat acum sub măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiul în vârstă de 16 ani al unei familii de judecători din Craiova, care marți seara, băut fiind și fără permis a produs un accident mortal conducând autoturismul furat de la tatăl său, își exprimă pe Facebook sentimentele față de drama pe care o trăia anterior și regretul pentru tragedia produsă de propria-i nesăbuință.

Într-un text scurt, postat pe Facebook, Matei, tânărul care a provocat accidentul, îi cere iertare iubitei lui cu doi ani mai mare, Andreea Denisa Olaru, o elevă de clasa a XII-a eminentă, olimpică la informatică.

Redăm textul exact așa cum a fost postat:

"Dede doamne încă mă gândesc la ziua in care ne am cunoscut și cât de mult te am iubit și te iubesc

Nici n ai idee cât contai pentru mine și cîte plănuisem pentru viitor

Ma jur ca regret tot ce s a întâmplat și daca as avea ocazia sa dau timpul înapoi ne as schimba locurile

Erai singura distragere de la o viata de că... și singurul motiv pentru care trăiam.

Nu te voi uita niciodată și rămâi iubirea mea orice ar fi.

crede ma ca singura chestie acum pe care mi o doresc este sa te iau pentru încă o singura data în brate și sa te strâng enorm

Iartă ma iubirea mea iartă ma ca nu am știut sa te prețuiesc.

Iartă ma..."

Inconștiența unui adolescent de 16 ani, negreșit debusolat, care a hotărât, beat fiind, și neavând carnet de conducere, să îi fure mașina tatălui ca să își plimbe noaptea prietenii prin oraș, și nesăbuința unei tinere cu doi ani mai mare de a-l însoți au dus la un deznodământ tragic - o viață curmată în floarea vârstei și o alta tarată pentru totdeauna.



O întâmplare tragică pentru autorul accidentului, pentru tânăra care și-a pierdut viața pe loc, pentru ceilalți doi adolescenți care îi însoțeau și care se află pe paturi de spital și pentru părinții lor care, probabil, nu își explică nici acum cum s-a ajuns la această nenorocire... Cum s-a ajuns ca un copil de 16 ani, fiu de magistrați, elev strălucit, să considere că duce "o viață de că...", în care singura rază de soare era prietena lui...

E de medidat pentru mulți...