Ce film a deschis TIFF 2018 și când ajunge și în cinematografele din Constanța

Cea de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF 2018) a fost deschisă de filmul „Foxtrot“, în prezenţa regizorului Samuel Moaz, urmând să ajungă în cinematografele din România începând cu 8 iunie, fiind distribuit de Transilvania Film. Filmul va putea fi vizionat în următoarele cinematografe din ţară: Bârlad - Cityplex Victoria; Baia Mare - Cinema Dacia; Botoşani - Cinema Unirea; Brăila - Cinema Central; Braşov - Cinema One Braşov, Cinemateca Patria; Bucureşti - Hollywood Multiplex, Baneasa Grand Cinema and More, Cinema City - AFI Cotroceni, Cinema Muzeul Ţăranului, Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Union, Cinema Europa, Happy Cinema; Cluj-Napoca - Cinema City Iulius Mall, Cinema Victoria Cluj; Constanţa - Cityplex Constanţa; Craiova - Cinema Modern; Gura Humorului - Casa de Cultură; Piteşti - Cinema Trivale, Cinema Sebastian Papaiani; Sfântu Gheorghe - Cinema Arta by Cityplex; Târgu-Mureş - Cinema Arta 3D şi Timişoara - Cinema City - Shopping Center Timişoara.

Filmul lui Samuel Moaz, cea mai apreciată şi criticată dramă israeliană, Foxtrot, este un precum un dans al războiului israelian, unic şi tulburător. Foxtrot este numele unui punct de control izolat pe un drum de aprovizionare traficat de autoturisme palestiniene şi cămile itinerante. În acelaşi timp, este şi modul prin care Moaz evocă viaţa militară şi faţetele ei traumatizante şi orbitoare, în care o persoană „se întoarce mereu la acelaşi punct de pornire“.

După premiera din cadrul Festivalului de Film de la Veneţia, filmul Foxtrot a câştigat imediat o mare parte din public, dovada fiind numeroasele premii cu care se poate lăuda deja - 16 premii, acompaniate de 14 nominalizări. Cineastul Samuel Maoz şi-a câştigat renumele internaţional încă de la debutul în lungmetraj cu Lebanon (2009), film ce a fost prezent la TIFF şi ulterior distribuit de Transilvania Film în cinematografe.