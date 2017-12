Ce film se află în fruntea box-office-ului nord-american? Vezi aici!

Comedia "Boo! A Madea Halloween" s-a instalat în fruntea box-office-ului nord american, în primul weekend de proiecții în cinematografe, potrivit datelor provizorii oferite duminică de compania Exhibitor Relations și citate de AFP.

Pelicula de și cu Tyler Perry, despre Halloween-ul ciudat petrecut de o doamnă în vârstă, a avut încasări de 27,6 milioane de dolari în primul său weekend pe ecrane.

Pe locul al doilea regăsim filmul de acțiune "Jack Reacher: Never Go Back", cu Tom Cruise în rolul unui bărbat care încearcă să afle adevărul despre o conspirație guvernamentală, cu încasări de 23 de milioane de dolari.

Locul al treilea este ocupat de filmul de groază "Ouija: Origin of Evil", cu 14 milioane obținute în primul weekend în cinematografe. În această continuare a "Ouija" (2014), o familie organizează false sesiuni de spiritism... până în momentul în care un adevărat spirit rău pune stăpânire pe fiica cea mică.

Poziția a patra este ocupată de "The Accountant", o peliculă despre un contabil care ascunde un secret întunecat, cu Ben Affleck în rolul principal și cu încasări de 14 milioane de dolari. Per total, pelicula a obținut 47,9 milioane de dolari în două săptămâni de proiecții în cinematografe.

Thriller-ul psihologic "The Girl on the Train" ocupă poziția a cincea în acest clasament, cu încasări de 7,2 milioane de dolari, dintr-un total de 58,9 milioane obținut în trei săptămâni. Filmul, bine primit de critici, urmărește dispariția unei tinere femei și încercarea alteia de a o găsi, într-o atmosferă plină de mister.