Ce filme vom vedea la Cannes în acest an?

Joi aflăm selecția pentru cea de-a 69-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes! Așteptările sunt mari îndeosebi de la cele circa 20 de filme care vor concura pentru Palme d'Or. Juriul care va desemna câștigătorul marelui premiu dintre filmele prezentate între 11 și 22 mai va fi prezidat de cineastul australian George Miller, regizorul seriei "Mad Max".

Aşadar, Thierry Fremaux, delegat general al Festivalului, însărcinat cu selecția, și președintele Pierre Lescure vor anunța joi și lista cu producțiile ce vor fi prezentate în afara competiției și la secțiunea „Un certain regard“.

În cadrul manifestării de anul trecut au fost proiectate 50 de filme din lumea întreagă, dintre care 19 în competiție, un mare număr dintre acestea fiind realizate de regizori francezi și italieni. Până în prezent se cunoaște o singură alegere: ultimul film al lui Woody Allen, "Cafe Society", cu Kristen Stewart și Jesse Eisenberg, care va fi proiectat în deschiderea festivalului, din 11 mai.

În ceea ce privește restul, mai multe nume revin cu insistență, printre care cel al lui Steven Spielberg, care ar urma să prezinte în afara competiției "The BFG" (Big Friendly Giant), ecranizare a romanului pentru copii cu același nume, de Roald Dahl. George Clooney și Julia Roberts ar putea veni și ei pe covorul roșu pentru filmul "Money Monster" al lui Jodie Foster (tot în afara competiției), în care Clooney joacă rolul unui guru al finanțelor și animator TV.

Printre filmele în competiție ar putea fi selectate "The Last Face", regizat de Sean Penn, povestire pe fond umanitar cu Charlize Theron, Javier Bardem și Adele Exarchopoulos, "Loving" al regizorului Jeff Nichols, despre un cuplu confruntat cu realitatea rasismului în statul Virginia în anii 1950, sau "Paterson" de Jim Jarmusch, cu Adam Driver. Un alt nord-american, canadianul Xavier Dolan, membru al juriului anul trecut, ar putea fi selectat cu "Juste la fin du monde", cu Marion Cotillard, Vincent Cassel și Lea Seydoux.

Printre regizorii francezi cu șanse de a figura în selecția oficială se numără Rebecca Zlotowski, cu al treilea său lungmetraj, "Planetarium", cu Natalie Portman și Lily-Rose Depp, despre două surori care comunică cu fantomele în anii 1930. Și numele lui Katell Quilevere revine des când se fac pronosticuri în privința filmelor din competiție, pelicula selectată putând fi "Reparer les vivants", cu Emmanuelle Seigner și Tahar Rahim.

Noul film al lui Pedro Almodovar, "Julieta", s-ar putea regăsi și el printre peliculele selectate în competiție sau în afara ei. Filmul prezintă povestea unei femei a cărei fiică dispare timp de un deceniu.

Laureați de două ori ai Palme d'Or, belgienii Jean-Pierre și Luc Dardenne ar putea intra și ei în cursă cu "La fille inconnue", cu Adele Haenel, la fel ca regizorul sârb Emir Kusturica cu "On the Milky Road", cu Monica Belucci.

Alte nume vehiculate sunt olandezul Paul Verhoeven cu "Elle", având-o în rolul principal pe Isabelle Huppert, danezul Nicolas Winding Refn cu "The Neon demon", românul Cristian Mungiu cu "Fotografii de familie" și britanicul Ken Loach cu "I, Daniel Blake".

Dintre regizorii asiatici ar putea fi prezenți cu filme la Cannes japonezul Hirokazu Kore-Eda, cu "After the Storm", și sud-coreeanul Park Chan-Wook cu "The Handmaid".

America de Sud ar putea fi reprezentată pe Croazetă de "La region Salvaje" al mexicanului Amal Escalante sau de "Neruda" al chilianului Pablo Larrain.