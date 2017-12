Ce i-a împins spre performanță pe mirciștii de ”aur”?

Au urcat pe podiumul internațional la olimpiadele balcanice de matematică și de geografie și au cucerit două medalii strălucitoare, dar și-au păstrat modestia și seriozitatea care le-au adus reușita. Mihai Iliant, elevul de „aur“ la matematică, și Irina Andrada Crăciun, mircista care a luat argintul la Balcaniada de Geografie, au povestit despre experiența lor la competițiile de la Belgrad, Serbia, și despre lucrurile care îi pasionează în timpul liber.

PASIUNEA PENTRU MATEMATICĂ I-A ADUS AURUL Mihai este absolvent al clasei a VIII-a la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) și este pasionat de matematică încă din clasele primare, rezolvând probleme de dificultate ridicată, din plăcere. ”La Balcaniada de Matematică pentru Juniori am avut de rezolvat 4 probleme în 4 ore și jumătate. Punctajul pe care l-am obținut mi-a adus singura medalie de aur pe care a obținut-o lotul României la concurs. Pasiunea pentru matematică este singura care m-a ajutat să duc atât de mult și să obțin aceste rezultate”, a declarat Mihai. Plăcerea de a lucra cu cifrele i se trage din familie, spune tânărul, bunica sa fiind profesor de matematică. La concurs s-a întrecut cu alți 105 concurenți din 18 țări, iar pentru a-i învinge, a făcut multe ore de pregătire, individuală și cu profesoara de matematică Gabriela Constantinescu. ”Fac multe probleme de matematică, le caut pe internet, prin culegeri, rezolv subiecte de la alte olimpiade, apoi mă consult cu profesoara de matematică, pentru a vedea dacă le-am rezolvat corect”, a povestit Mihai. Prof. Constantinescu a spus că, atunci când mircistul s-a aflat în perioada de baraj, lucra cu tânărul întreaga zi. ”Noroc că s-a inventat WhatsApp-ul, am făcut schimb de foi, de subiecte și la ora 10 sau 11 noaptea le fotografiam. Pregătirea a fost în echipă, constantă, susținută”, a povestit profesoara. Acum, Mihai așteaptă repartizarea computerizată la liceu, însă speră că va rămâne elev la CNMB.

OLIMPICĂ LA GEOGRAFIE ȘI VIITOR MEDIC Și Irina Andrada Crăciun are emoții pentru admitere, însă ea se gândește acum la medicină. Deși a făcut performanță la disciplina Geografie, obținând la prima ediție a Olimpiadei Balcanice de Geografie (Belgrad, Serbia) medalia de argint, nu se gândește să meargă mai departe pe aceeași direcție, ci dorește să devină medic. ”Concursul a constat în 3 probe total diferite față de fazele naționale: o probă multimedia, unde trebuia să recunoaștem diferite zone din lume pe baza unor imagini, o probă scrisă și una practică - unde a trebuit să cartăm un cartier din Belgrad în funcție de diferite criterii”, a povestit Irina. Pentru a participa la această competiție, tânăra a susținut Bacalaureatul olimpicilor. ”După olimpiada națională din aprilie știam că voi participa la Balcaniadă. Am aflat că voi susține Bac-ul special și, deși am fost puțin surprinsă de veste, am început să mă pregătesc pentru examenul din mai. Oricum, m-am pregătit constant în cei patru ani de liceu, așa că nu a fost foarte dificil”, a afirmat mircista. Irina a reușit și la Bacalaureat rezultate foarte bune, obținând media 9,76.

Succes important

Directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară, are doar cuvinte de laudă la adresa celor doi elevi, care au reușit să aducă încă două medalii internaționale, palmaresul colegiului ajungând la 13 medalii. ”Este un succes important și o mare reușită nu doar pentru școala noastră, ci și pentru oraș și pentru întreaga țară”, a declarat prof. Nicoară.