Ce i-a încurcat pe elevi la prima probă orală de la Bac

Elevii de clasa a XII-a au trecut ieri prin primele emoții ale examenului național de Bacalaureat. Aceștia au susținut prima probă organizată în sesiunea iunie - iulie 2015 - evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Cu toate că au considerat subiectele accesibile, unii dintre tineri au fost extrem de emoționați înainte de examen și după susținerea probei. ”Sunt extrem de emoționată. Nu știu să spun cum a fost. Am citit subiectele și am răspuns cerințelor, nu mi s-a părut greu. La textul argumentativ am avut de scris despre rolul reamintirii și am scris despre acțiunile involuntare care au nevoie de baza reamintirii și de păstrarea momentelor și a evenimentelor frumoase din viața noastră”, a povestit Alina, elevă a Liceului Teoretic ”Decebal” din Constanța. Deși nu s-a meditat pentru acest examen și susține că subiectele au fost ușoare, tânăra nu speră la calificativul maxim - ”Experimentat” - pentru că emoțiile au încurcat-o puțin la prezentare, dar se mulțumește și cu ”Avansat”. Mai încrezător a ieșit din sală colegul său Cristian, care spune că se așteaptă să obțină calificativul maxim la prima probă. ”Am avut mai multe cerințe pornind de la un text la prima vedere. Am avut și de realizat un text argumentativ despre relația dintre creație și vis. Am scris despre faptul că visul este cel mai mare izvor pentru creație, referindu-mă la faptul că un artist poate să își viseze operele sau, dacă are un impas, poate primi inspirația în vis”, a povestit Cristian.

EMOȚII ȘI MAI MARI LA SCRIS Tânărul este conștient că cele mai mari emoții vor apărea abia la probele scrise, așa că de câteva luni se pregătește în particular la limba română și matematică. ”În perioada aceasta mă concentrez mai mult pe probele scrise care vor urma, așa că citesc multe comentarii la limba română, fac exerciții de matematică și fizică. La scris va fi marea provocare”, a spus Cristian.

VESTIMENTAȚIE Dacă pentru susținerea examenului nu s-au pregătit în mod deosebit, tinerii au pus un mai mare accent pe vestimentație. Cămăși cambrate, fuste din imitație de piele, tricouri cu imprimeuri și mesaje, ochelari de soare și atitudine, acestea au fost lucrurile pe care tinerii au mizat când s-au prezentat la examen.

Ce probe urmează

Potrivit calendarului de desfășurare a examenului, proba orală de verificare a competențelor de comunicare în limba română continuă până pe 10 iunie. De pe 10 și până pe 12 iunie are loc proba de verificare a competențelor la limba maternă, între 15 și 19 iunie - evaluarea competențelor digitale, iar între 22 și 26 iunie este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise încep de pe 29 iunie, cu proba la Limba și literatura română, și continuă pe 30 iunie - Limba și literatura maternă, pe 1 iulie - proba obligatorie a profilului și pe 3 iulie - proba la alegere a profilului și specializării. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat că peste 80 de polițiști vor acționa suplimentar în această perioadă pentru desfășurarea în condiții de liniște și siguranță a examenului de Bacalaureat.