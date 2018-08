Ce îi spune ministrul Sănătății președintelui unei asociații de pacienți?

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) marchează de ani buni Ziua Mondiala de Luptă împotriva Hepatitelor (28 iulie) prin mai multe acțiuni de testare și informare; munca este apreciată și răsplătită de către oficiali ai ministerului de resort. Vă transmitem integral mesajul ministrului Sănătății, Sorina Pintea, al Ministerului Sănătății, către președintele Asociației, Marilena Debu, care face tot ce poate pentru a sprijini pacienții:

"Stimată președinte Marilena Debu,

În numele MS și al ministrului personal vă transmit acest comunicat cu ocazia zilei de 28 iulie – Ziua Mondială de luptă împotriva Hepatitei.

Încep prin a vă transmite felicitările ministrului Sorina Pintea pentru organizarea acestui eveniment precum și pentru toata activitatea legată de lupta împotriva hepatitei virale a pacienților români. Prezența organizatiei dvs este extrem de importantă alături de decidenții din sanatate - Ministerul Sănătăți, CNAS precum și alături de mediul academic medical, care au același deziderat, acela de a găsi soluțiile cele mai eficiente în lupta împotriva hepatitelor virale și ale consecințelor acestora - ciroza și cancerul.

După cum stiți, în ultimii ani Ministerul Sănătății (impreună cu CNAS) a îndeplinit anumite obiective importante propuse, legate de diagnosticul și tratamentul pacienților cu hepatita virala B sau C; si, chiar în aceste zile continuă sa ducă la îndeplinire următoarele ținte in lupta împotriva hepatitelor virale, având ca obiectiv ceea ce OMS a propus prin planul sau european – eradicarea infectiilor cu virusurile hepatitice B și C până în anul 2030.

Conducerea MS, ministruul personal, este angajată ferm în indeplinirea acestor angajamente, având aplecare de la începutul mandatului atât către palierele de prevenție primară și secundară ( ex campanii de constientizare/ promovarea vaccinării) cât si cele legate de tratament, inclusiv cele legate de transplantul hepatic.

Fără a fi un bilanț, dar făcând o succintă retrospectivă aș dori să vă prezint câteva dintre acțiunile Ministerului Sănătății din ultima perioadă, și aș aminti:

1. Anul 2015 pentru prima dată pacienții români infectati cu virusul C – 5800 de pacienți - au acces la terapia cu antivirale directe, al căror cost este acoperit în totalitate din FNUASS

2. 2016-2017 continuă tratamentul pacientilor infectați cu virusul C lărgind accesul acestora precum si numărul celor care beneficiază: 12 000 - pacienti cu ciroză decompensată, personalul medical, pacienti cu stadii moderate de fibroză, etc

3. 2017 actualizarea protocolului de tratament al pacientilor infectati cu virusul B pentru a crește calitatea serviciilor medicale si accesul pacienților la tratament. Criteriile de eligibilitate si criteriile de urmărire a eficacității tratamentului au fost îmbunătățite

4. 2017-2018 MS face eforturi de a asigura permanent accesul la vaccinarea împotriva hepatitei B a tuturor nou-născutilor si cu prioritate a celor născuti din mame cu AgHBs pozitiv

5. 2017 MS demarează procedurile pentru obtinerea finanțării europene a unor proiecte de depistare precoce a infecțiilor hepatitice B, C, D

6. 2018 demarează proiectul de depistare precoce a hepatitelor virale, proiect care se incadrează in obiectivul propus de OMS privind eradicarea infecției până în 2030. Acesta se va desfasura pe o perioada de 5 ani si va acoperi regiunile cunoscute cu prevalenta cea mai mare a bolii.

7. 2018 cresterea accesului la tratament al pacientilor infectati cu virusul C:

a. diversificarea solutiilor de tratament antiviral

b. creșterea numarului de pacienti tratati

c. ameliorarea criteriilor de eligibilitate la tratament in sensul cresterii acccesului pacientilor cu grade scăzute de fibroza si a grupelor speciale de pacienti – dializati/ transplant de organe solide ex rinichi

8. 2018 cresterea accesului la diagnostic a pacientilor.MS impreună cu CNAS au prevazut in Contractul Cadru al serviciilor de sănătate 2018-2019 ca analizele pentru depistarea infecției cu virusul B/C sa poată fi efectuate de către orice asigurat pe baza recomandării medicului de familie, fără nici o contribuție personală.

9. 2018 creșterea calității seviciilor medicale. MS împreună cu CNAS au prevazut in Contractul Cadru al serviciilor de sănătate 2018-2019 ca serviciile pentru diagnosticarea si stadializarea bolii hepatice a pacientilor infectati cu virusul B sau C, să se poată efectua în spitalizarea de zi fără contribuție personală. Deasemenea, investigatii importante pentru diagnosticul și urmărirea acestor pacienți, cum ar fi viremia, sunt acoperite integral din FNUASS.

În final aș aminti planurile pe care MS le-a demarat si le va finaliza în viitorul apropiat, care vin sa indeplinescă ceea ce Ro s-a angajat - cresterea accesului la servicii de sănătate si creșterea calității serviciilor medicale precum si angajamentele de aderare fată de planul de eradicare al OMS

a. Planul Național de luptă împotriva hepatitelor virale urmat de un plan de actiuni dupa modelul OMS – va fi finalizat in scurt timp

b. Măsuri viguroase pentru prevenția si controlulinfectiilor virale B si C- ex: creșterea acoperirii vaccinale in cazul infectiei B către adultii din grupele de risc ex pacientii dializati/ personalul medical.

c. Găsirea unor soluții împreună cu asociațiile de pacienti/ cu societatea civilă pentru extinderea accesului la tratament a pacienților consumatori de droguri iv (cei neasigurati si fără acte de identitate)

Închei prin a vă mulțumi din partea echipei MS pentru implicarea civică si devotamentul față de cauze sociale cum este accea a luptei împotriva bolilor transmisibile.

Experiențele statelor dezvoltate europene si nu numai, arată ca nici un guvern, intr-o lume atât de frământată de inegalităti nu reușește îndeplinirea obiectivelor sociale si de sănătate fără implicarea societății civile reprezenată prin ONG-uri dintre care asociațiile de pacienți fiind dintre cele mai eficiente si mai active.

Vă invit să fiți parte a luptei pentru sănătate alături de cei care făuresc politicile, pentru că dreptul la sănătate pentru un popor se câstigă prin muncă si responsabilitate"

Oana Grigore – purtător de cuvânt – Ministerul Sănătății.