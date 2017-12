Ce impact ar avea căderea unui asteroid?

După sperieturile de pomină prin care au trecut oameni din Rusia și din Nicaragua, un proiect inedit, The Killer Asteroids, arată ce daune ar produce căderea unui asteroid sau a unei comete, oriunde pe glob. Finanţat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă din Washington şi de către NASA, proiectul identifică daunele produse de căderea unui asteroid sau a unei comete în orice locaţie de pe glob, în funcţie de greutatea, mărimea sau viteza proiectilului.

Cu ajutorul unui plug-in Google Earth, aplicaţia le oferă posibilitatea utilizatorilor să aleagă tipul proiectilului, fie asteroid, fie cometă, şi mărimea acestuia: mică, medie sau mare. Potrivit simulărilor, asteroidul cel mai mic are mărimea unui autobuz, lungimea de 2,4 metri şi este făcut din oţel. Asteroidul mediu este din piatră şi are de trei ori mărimea unui teren de fotbal american, de 329 metri. Asteroidul mare are 1.931 metri şi parcurge circa 20 de kilometri într-o secundă. În cazul cometelor, cea mică are 109 metri, este făcută din gheaţă şi se deplasează cu 50 de kilometri pe secundă. Cometa medie este tot din gheaţă şi are o viteză tot de 50 de kilometri pe secundă, dar este mai lungă - 965 de metri.