Ce interese apără şeful statului în port?

16:17:49 / 15 Aprilie 2014

Ceva de bine pt Constanta

Sunt Alberto Rodriguez Legat de acest subiect voi prezenta un lucru foarte important Daca veti parcurge comentariul pana la caopat veti vedea despre ce este vorba In calitate de cetatean strain cercetator in stinte economice digitale , cu viza pentru 10 ani in spatiul a UE voi elabora un proiect prin intermediul care Constanta va putea sa invita pe oamenilor de afaceri ,si studenti din Ucraina sa invete despre "oportunitati de afaceri care nu consuma energia si nu produce poluare "" Conform unui astfel de concept dupa conferinta se va edita ebooks tools ,apps care vor fi descarcate peste tot in lumea cu 20 -30 de euro iar intreaga suma va fi donata catre Ucraina din partea Constanta Avand in vedere importanta strategia al acestui proiect voi trimite o informare catre ambasadele Statele Unite cel al Germania, Marea Britania In paralel cu acest proiect va exista un alt unde printre alte inainte de o conferinta despre economia digital in cadrul unui alt eveniment secundar se va prezenta un eveniment care pleca de la urmatorul concept studenti din Ucraina vor crea modele vestimentare iar apoi dl presedinte Senatului primar Constanta si alte personalitati publice din UE vor juca rol a unor manechine si vor participa cu hainele create la o licitatie international ce va avea loc la Constanta iar bani obtinuti vor fi donate catre Ucraina Cu aceasta ocazia pentru a putea demonstra ca suntem impacati cu toti Dl Traian Basescu va juca rolul unui comandant ca va conduce o nava care va transporta turisti de la Mamaia in Insula Ovidius Dl Ponta va prezenta o demonstratie de baschet impreuna cu un grup de oficiali Nato In felul acest Romania va sensibiliza in mod placut deoarece turisti din lumea intrega vor vedea presedintele Romania in pantaloni scurti facand si altceva ,pe dl Tariceanu pe scena ca pe vremurile cand era manechin la fel si dl Mazare se va face baiat ascultator si va prezenta una din creatia in asa fel incat sa poate stringe cat mai multi bani la licitatia respectiva In felul acest Romania va fi prezenta la nivel de presedinte ,primul ministru ,presedinte senatului si primar al Constantei facand ceva bun pentru turism Romaneste si care in acelasi timp ajuta Romania sa prezinta o imagine in exterior care sensibilizeaza