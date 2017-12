CE interpretează abuziv termenii acordului cu Guvernul român

Europarlamentarul PSD Adrian Severin i-a transmis, ieri, preşedintelui Comisiei Europene (CE), Jose Manuel Barroso, printr-o scrisoare deschisă, că CE interpretează abuziv termenii acordului realizat cu Guvernul român şi i-a solicitat reevaluarea realităţilor româneşti pe baza unor măsurători corecte şi revizuirea mecanismului de cooperare şi verificare. Scrisoarea lui Severin este o replică la răspunsul lui Barroso la o scrisoare a europarlamentarului PSD din luna septembrie, privind comentariile făcute de purtătorul de cuvînt al CE, Mark Gray, legate de procedura de numire a procurorilor şefi, respectiv reînnoirea mandatului lui Daniel Morar în fruntea DNA. “Se pare că funcţionarii CE ignoră împrejurarea că, spre a angaja statul, aranjamentele internaţionale convenite de Guvern trebuie să intre în ordinea de drept naţională pe calea ratificării de către Parlament. Or, în speţă, ratificarea nu a avut loc şi nici nu se intenţiona să aibă loc. În consecinţă, cele convenite cu Guvernul român în afara Tratatului de aderare nu reprezintă angajamentul României, ci doar al Executivului român şi îi creează acestuia doar o obligaţie politică exclusiv în limitele competenţelor sale”, subliniază Severin, precizînd că “activitatea Legislativului şi a puterii judecătoreşti nu sînt sub controlul Guvernului (...) iar, în ceea ce priveşte administrarea mecanismului de cooperare şi verificare, CE nu poate avea un drept mai cuprinzător sau de o natură diferită decît obligaţia corespunzătoare asumată de Guvernul român”. Eurodeputatul atrage atenţia că “obiectivul de referinţă (benchmark) numărul trei al mecanismului de cooperare şi verificare are următoarea formulare: “pe baza progresului deja realizat, să se continue anchetele profesioniste, nepartizane, legate de acuzaţiile de corupţie la nivel înalt”. Pornind de la acest text care nu ridică probleme, CE s-a crezut îndreptăţită să ceară României (prin intermediul purtătorilor de cuvînt, care au fost instruiţi în acest sens) să nu adopte anumite legi sau să nu facă anumite numiri ori schimbări în funcţii şi demnităţi publice. Or, este limpede că România nu s-a angajat la aşa ceva. Mai mult decît atît, nici nu s-ar fi putut angaja“. În opinia social-democratului, “refuzul CE de a-şi asuma partea sa de răspundere legat de rezultatele nesatisfăcătoare în lupta împotriva corupţiei, respectiv de a-şi ascunde vina agravează situaţia şi creează dificultăţi în acţiunea UE - internă şi externă - legată de România sau care implică în vreun fel această ţară”. De aceea, europarlamentarul român îl solicită lui Barroso să ia “de urgenţă măsuri pentru ieşirea din actuala stare a lucrurilor”. Într-o scrisoare datată 9 octombrie, Jose Manuel Barroso i-a răspuns lui Severin că declaraţiile lui Mark Gray au fost făcute în numele CE, exprimînd poziţia binecunoscută a Comisiei. Potrivit lui Barroso, “România şi-a asumat o serie de angajamente la momentul aderării, a fost de acord cu acest sistem (de cooperare şi verificare - n.red.) şi cooperează cu CE”. De altfel, purtătorul de cuvînt al CE, Johannes Laitenberger, a declarat, în 9 septembrie, că purtătorii de cuvînt ai Comisiei vorbesc în numele Executivului comunitar, adăugînd că, dacă există nemulţumiri legate de poziţiile exprimate de CE, acestea trebuie adresate Comisiei.