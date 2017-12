Ce l-a impresionat pe Radu Mazăre în campusul social

NIMIC DESPRE DOSAR Vizita săptămânală pe care primarul Constanţei, Radu Mazăre, o face la Poliţie, după cum a stabilit instanţa în dosarul deschis de DNA pentru construcţia campusului social Henri Coandă, nu i-a ştirbit liderului administraţiei constănţene pofta de viaţă. Prezent, ieri, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Mazăre a vorbit, cu un tonus demn de 1 Mai, despre tot şi despre toate, mai puţin despre dosar, DNA şi poliţie. A evitat jovial întrebările jurnaliştilor privind Justiţia cu un: „Nu ştiu ce verifică procurorii. Vor fi într-o verificare continuă până la prezidenţiale. Nu ştiu ce vor să găsească. Eu m-am dat cu zmeul ieri, alaltăieri m-am dat cu bicicleta”.

GEAMIE ÎN HENRI COANDĂ Într-un ton mai serios, pentru că tot este cercetat pentru cel mai de suflet proiect al său - campusul social, primarul a povestit ce l-a impresionat cel mai mult de Paşte, când a luat lumină împreună cu locuitorii din Henri Coandă. Nu este vorba nici despre ovaţiile cu care a fost primit, nici despre mulţumirile celor care au un acoperiş deasupra capului datorită acestui proiect, nici despre taina împărtăşirii unui eveniment de o asemenea anvergură spirituală. El a fost impresionat de faptul că sărbătoarea creştină a adunat laolaltă ortodocşi, catolici şi musulmani deopotrivă. Un simbol, dacă se poate spune aşa, al spiritului tomitan, al convieţuirii armonioase de care sunt capabili oameni de diferite etnii şi de diverse religii, ce caracterizează acest colţ de lume. „Aţi văzut câţi musulmani erau de Paşte cu lumânări aprinse? O să vedeţi că acest cartier va fi dat pe posturile internaţionale ca exemplu de convieţuire, pentru că acolo sunt şi creştini, şi musulmani care trăiesc în acelaşi loc. Acolo nu a existat niciun scandal interetnic. Vă recomand să treceţi pe acolo şi veţi observa că, în opinia mea, este cel mai curat cartier din oraş”, a spus Mazăre. Primarul speră să se înceapă construcţia şi pentru cea de-a doua etapă a proiectului campusului social, care pare, însă, a fi pusă în pericol de interesul sporit manifestat de DNA faţă de Henri Coandă. „Am reluat licitaţia pentru că la prima, de avantajoasă ce era, nu s-a prezentat nimeni. Poate se prezintă vreun investitor. În orice caz, eu le-am promis oamenilor. Avem banii bugetaţi şi pentru a doua parte a cartierului şi le-am promis că facem şi o geamie”, a mai spus Mazăre. Amintim că, în prima parte a proiectului social, a fost deja ridicată o biserică ortodoxă.

PREGĂTIRI DE 1 MAI Primarul a revenit aproape imediat la jovialitatea care-l caracterizează. Surâzând, a răspuns la întrebările jurnaliştilor, afirmând că nu are informatori în DNA, că nu are apropiaţi infiltraţi prin serviciile secrete şi că nu umblă cu dedesubturi. Văzând că nu au succes, jurnaliştii au pus şi întrebări la care să poată primi răspunsuri: debutul sezonului estival - minivacanţa de 1 Mai. „Pregătirile pentru 1 Mai sunt în toi. Am fost la o plimbare prin Mamaia şi mare parte din faleza care a intrat în această reparaţie capitală va fi la stadiul de beton, aşa cum am spus. Vor mai fi porţiuni care vor fi pietruite, dar ele nu sunt în partea de nord, acolo unde se axează pe distracţie turiştii care vin acum, de 1 Mai”. Primarul a lăsat să se înţeleagă că mai sunt câteva detalii de pus la punct, dar că asta nu sperie pe nimeni...