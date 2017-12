Ce leafă primeşte un ministru? “E ruşinos”, spune Teodorovici

11:21:34 / 19 Mai 2015

Cine vrea salarii mari ?!!!!!!

Daca medicii nu sunt platiti,muncitorii la fel,pleaca in strainatate unde sunt apreciati si platiti decent. Tovarasii din politica sunt oare in masura sa-si verifice utilitatea plecand afara macar o juma' de an? Se pricep la altceva decat s-o frece cu sarg si sa faca misto' de banii din bugetul statului? Sunt buni de ceva oare? Va spun sigur ca nu. Nimeni normal la cap nu I-ar angaja,doar poporul prostanac i-a ales prin vot asa de lene,ca sa nu se mai oboseasca sa caute bine si sa aleaga ceva bun cu adevarat. Se plang stabii de salarii? Pai au facut ceva sa merite salarii bune? Nu,sigur ca nu.