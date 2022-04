Ce locuri de poveste poti vizita cu familia in Rasnov

Orasul Rasnov este unul dintre acele locuri din Romania ce pot fi vizitate tot timpul anului alaturi de familie. Aerul proaspat, peisajele de poveste si obiectivele cu o arhitectura speciala sunt doar trei motive pentru care acest oras merita toata atentia, atat pentru familiile cu copii, cat si pentru cele mai putin numeroase.

Cetatea Rasnov, un obiectiv national de o mare frumusete

Cine ajunge in Rasnov, categoric trebuie sa viziteze unul dintre obiectivele de seama ale locului: Cetatea Rasnov, dar inainte este nevoie sa se verifice daca obiectivul este deschis publicului, avand in vedere ca a intrat in restaurare, pana in acest an (2022).

Cetatea a fost construita in secolul al XIII-lea, din lemn, cu ajutorul cavalerilor teutoni si pastreaza si astazi farmecul vremurilor demult apuse. In ziua de astazi, sunt cunoscute festivalurile care sunt organizate in fiecare an, iar cei pasionati de suveniruri le pot achizitiona de langa acest obiectiv national de un farmec deosebit.

De sus, din inima cetatii, se poate admira panorama Rasnovului in toata splendoarea sa. In aceasta locatie, s-a filmat o productie celebra in toata lumea: „Cold Mountain”, care ii are in rolurile principale pe Nicole Kidman si Jude Law.

Centrul vechi si Promenada Sissi

Cei care s-au cazat la o pensiune in Rasnov nu trebuie sa rateze o plimbare in centrul vechi al acestui oras, de pe strada Republicii. De aici se poate vedea Dealul Cetatii, peisaj pe care multi turisti il considera cel mai frumos din acest colt de lume.

Dupa o plimbare relaxanta si linistita in centrul vechi, turistii se pot indrepta spre Promenada Sissi, acesta fiind un loc frecventat si preferat de locuitorii de altadata ai zonei. Parcul a fost construit in 1879 in cinstea imparatesei Sissi – Elisabeta a Austro-Ungariei si a fost refacut recent, pentru a fi si mai atragator pentru cei care-l viziteaza.

Dino Parc - parcul spectaculos al dinozaurilor

Cei care sunt insotiti de copii in calatoriile lor prin acest colt plin de istorie al Romaniei trebuie sa treaca pe lista obiectivelor de vizitat si Dino Parc, care este cel mai mare parc de acest gen din Sud-Estul Europei. Vizitatorii sai sunt „teleportati” in timp, mai exact cu sute de milioane de ani in urma, cand spectaculoasele animale isi faceau veacul pe tot globul.

Parcul adaposteste zeci de specii de dinozauri realizati din fibra de sticla si rasina. Marimea lor impresionanta, faptul ca unii se pot misca sau chiar scoate sunete, dar si diversele activitati care se pot intreprinde aici (cinema 9D, traseu de aventura, tiroliana, expozitii, loc de joaca etc.) sunt motive pentru care atat cei mici, cat si cei mari vor adora acest taram al dinozaurilor.

Pestera Rasnoavei

Acest obiectiv este situat in Muntii Postavarul, adica in imediata apropiere de Rasnov. Cine cauta o cazare Rasnov departe de galagie, de aglomeratie si de viata agitata, poate lua in considerare zona pentru a-si umple cu adevarat bateriile.

Pestera are o lungime de 390 de metri, iar pentru a o parcurge, familiile trebuie sa se inarmeze cu putin curaj, avand in vedere ca este foarte ingusta.

Alte obiective de vizitat impreuna cu familia in Rasnov ar mai fi: Bisericuta Paganilor, Wolf Park Adventure, Cheile Rasnoavei, Rezervatia Ursii de la Zarnesti, iar specialistii de la CazareRasnov.ro recomanda si vizitarea Bazei Olimpice de la Rasnov, una dintre cele mai noi atractii din zona, care a gazduit etape de Cupa Mondiala. Cu siguranta multi au vazut doar la televizor astfel de trambuline pentru sariturile cu schiurile.