Ce mai vând românii…

11:15:02 / 05 Mai 2014

Hai, nu... serios?!

M-am apucat eu sa comentez pe ce saituri isi vand gastile voastre imobilele acaparate si... hop si voi, ati trantit un articolas "in tema"! Nu-i asa?! Ca doar ce-ati fi putut scrie alceva? Ca de exemplu: STITI DE CE PE FOSTUL SAIT mercador . ro, devenit olx . ro, (de o buna perioada de timp) nu mai puteti vizualiza datele de contact/nr. Telefon ale vanzatorilor si va apare anuntul ca "limita de accesare a fost depasita si sa REVENITI PESTE O ORA", CHIAR DACA ATI ACCESAT DOAR (!!!!!) UN SINGUR ANUNT? Pentru ca majoritatea anunturilor SUNT FICTIVE!!! Am constat-o personal cand inca mai erau vizibile nr. de telefon (anul trecut) si am ajuns chiar sa ma si injur cu lumea din cauza ca oamenii nu daduse ra anunturile pentru care ii apelam ci altele SI LI SE FOLOSISERA ABUZIV DE CATRE ADMINSTRATORII saitului CONTURILE CREATE PENTRU A SE CRESTE NR. DE ANUNTURI DE PAGINA SI A CRESTE, ASTFEL, TRAFICUL!!! Stiati asta? N U !!! Hai, poftiti la COPIAT STIREA. E IN PREMIERA NATIONALA! (p.s. Inainte, cant erau distincte, si pe pagina olx . ro erau vizibile datele de contact, DAR ANUNTURILE ERAU PUTINE, PER ZI, SI POSTATE DIN AN IN PASTE!)