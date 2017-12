Ce mai vând românii prin ziare?!

Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că românii trăiesc, pe zi ce trece, din ce în ce mai greu. Salariile nu cresc, locuri noi de muncă sunt prea puţine pentru numărul mare de oameni şomeri, iar gazele, energia electrică şi carburanţii s-au tot scumpit. Oamenii trăiesc numai din datorii şi fără speranţa unei vieţi mai bune în ţară. Preţurile continuă să urmeze trendul ascendent cu care românii s-au obişnuit, iar pentru mulţi dintre ei, singura variantă este să vândă tot ce mai au pentru a mai putea supravieţui o iarnă sau chiar pentru a părăsi ţara. La rubrica de anunţuri din ziare, tot mai multe persoane îşi vând locurile de veci, animalele, păsările etc.

CEDEZ LOCUL DE VECI MOŞTENIT DE LA BUNICA “Trebuie să plec urgent din ţară să rezolv nişte probleme, de aceea cedez locul de veci pe care l-am moştenit de la bunica. Deocamdată nu am nevoie de el şi nu pot decât să sper că nici în viitorul apropiat nu-mi va fi necesar”, spune un bărbat care cedează un loc de veci în Cimitirul Central pentru 350 de euro. Locul de veci pe care bărbatul îl vinde este doar o groapă obişnuită, care nu se vinde, ci se cedează pe 99 de ani. Omul recunoaşte că iniţial a cerut 400 de euro, dar pentru că are nevoie imediată de bani, s-a decis să vândă locul mai ieftin.

CURCANI PRIN... POŞTĂ Rubrica de anunţuri a ziarelor uimeşte pe toată lumea. Pe lângă vitrine frigorifice, generatoare electrice, şezlonguri din material plastic, din ce în ce mai multe persoane fizice scot la vânzare produse alimentare. Profitând, totodată, de perioada Sărbătorilor de iarnă, oamenii au scos la vânzare animale pentru sacrificat: porci şi curcani de carne. Mai mult decât atât, gospodinele se pot aproviziona doar dacă dau un telefon, cu făină, lapte de capră şi vin. Fermierii spun că alimentele lor sunt conforme cu normele de producţie în vigoare, animalele sunt crescute cu boabe, iar produsele sunt obţinute ca pentru consumul propriu, calitatea fiind foarte bună. “Avem o fermă de bovine şi am crescut şi şase porci. O parte din ei îi vom vinde şi o parte îi păstrăm pentru consumul propriu. Preţul pe kilogram (kg) este de şapte lei, iar dacă doriţi, avem oameni care pot sacrifica animalul. Singura problemă este că trebuie să veniţi, aici, la Rasova, pentru a-l lua”, a spus o comerciantă de porci care a dat anunţ la mica publicitate. Dacă pentru animale oamenii trebuie să se deplaseze pentru a le cumpăra, vânzătorii de vin, lapte şi curcani aduc produsele la domiciliul clientului. “Am cumpărat mai mulţi curcani albi de carne pe care i-am crescut cu boabe de porumb, grâu şi floarea soarelui, iar acum îi vând. În perioada aceasta am mulţi clienţi. Oamenii preferă carnea mai slabă în locul celei de porc. Eu stau în Tuzla, dar dacă doriţi pasărea deja sacrificată o pot livra la domiciliu, prin Poştă sau printr-un serviciu rapid de curierat. Curcanii au aproximativ cinci luni, o bucată are zece kg, iar preţul este de 17 lei/kg”, a spus vânzătorul de curcani.

CAPRELE SPANIOLE, PREFERATE “Am cumpărat zece capre din Spania şi am clienţi în tot municipiul Constanţa. Sunt din Năvodari, dar vin de trei ori pe săptămână în oraş şi, dacă luaţi mai mulţi litri şi deveniţi un client fidel, vă pot aduce laptele acasă. Un litru de lapte de capră costă cinci lei”, a spus un vânzător on-line de lapte. El susţine că animalele sunt crescute cu lucernă, porumb şi şrot de floarea soarelui şi de soia. Persoanele care doresc să cumpere făină de la mica publicitate trebuie să achiziţioneze minimum 10 kg şi beneficiează de livrare asigurată. Şi băuturile alcoolice se comercializează „on-line”. Un litru de vin de cramă Riesling este oferit spre vânzare la un preţ de 3,5 lei.