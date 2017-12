Ce mai vedem la cinema? Top box office american

Thriller-ul psihologic ''The Girl on the Train'' (Fata din tren), inspirat de romanul autoarei britanice Paula Hawkins, a preluat conducerea box office-ului din America de Nord, potrivit cifrelor preliminare publicate duminică de firma specializată Exhibitor Relations. Emily Blunt joacă rolul unei tinere divorțate și căzute pradă depresiei și alcoolului, care se vede implicată într-o anchetă privind dispariția unei femei în cartierul în care locuiește. Acest film regizat de Tate Taylor a strâns 24,7 milioane de dolari în acest weekend de debut.

LOCUL II Pe locul al doilea în clasament se află "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" (Copiii domnișoarei Peregrine: Între două lumi), un film de aventuri fantastic despre un loc magic populat de copii și oameni cu puteri ciudate. Noua producție a regizorului Tim Burton a colectat 15 milioane de dolari în weekend și 51 milioane de la lansarea sa în urmă cu două săptămâni.

LOCUL III "Deepwater Horizon" (Deepwater Horizon: Eroi în largul mării), un film de acțiune ce prezintă dezastrul care a avut loc în Golful Mexicului la 20 aprilie 2010, cu consecințe fără precedent asupra mediului, s-a clasat pe locul al treilea, cu 11,7 milioane de dolari strânși în acest sfârșit de săptămână și 38,5 milioane în total. Catastrofa ecologică a costat 61,6 miliarde de dolari compania petrolieră BP.

LOCUL IV Western-ul "The Magnificent Seven" (Cei Șapte Magnifici) ocupă locul al patrulea, cu 9,1 milioane de dolari (75,9 milioane în trei săptămâni). Un remake al celebrei pelicule din 1960, filmul regizat de Antoine Fuqua îl propune pe Denzel Washington în rolul unui vânător de recompense, care angajează un grup de mercenari (Chris Pratt, Ethan Hawke etc.) pentru a proteja o mică localitate din Vestul Sălbatic de un industriaș corupt.

LOCUL V Filmul de animație "Storks" a coborât un loc față de săptămâna trecută, cu 8,4 milioane de dolari (50,1 în trei săptămâni). Această animație mizează pe vocile lui Jennifer Aniston, Ty Burrell și Andy Samberg pentru a explica circumstanțele în care berzele aduc pe lume copii.