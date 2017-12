Ce manager va fi ales la Institutul „Cantacuzino“?

Încă nu a fost găsit un manager pentru Institutul ”Cantacuzino”, dar urmează să se ia o decizie în acest sens, astfel încât institutul să își obțină toate autorizațiile necesare pentru a reîncepe producția de vaccinuri. ”La Cantacuzino am dorit să numesc un manager adus de la Agenția Națională a Medicamentului, pentru că îmi doream un manager care știe să facă autorizare. Știți că institutul și-a pierdut toate autorizările pe care le avea și am dorit să numesc acolo o persoană tehnică, însă, datorită unei prevederi din legea cercetării, persoana care va fi numită la Cantacuzino trebuie obligatoriu să fie cercetător de gradul II. Nu am o decizie în acest sens, însă voi lua și această decizie. Cantacuzino urmează să intre, printr-o Hotărâre de Guvern, în organigrama ministerului. Voi discuta cu toți cercetătorii care sunt disponibili și care doresc să meargă acolo, în așa fel încât să mă asigur că voi alege cea mai potrivită persoană, care este motivată la fel de mult ca și mine să pornim producția de vaccinuri la Cantacuzino", a declarat ministrul Sănătății, Florian Bodog, la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Tineretului. Demnitarul a explicat că o eventuală producție de vaccinuri românești ar încuraja cetățenii să imunizeze copiii, astfel s-ar evita anumite probleme, cum este epidemia de rujeolă. "Avem o scădere a încrederii românilor în vaccinuri din cauza acestor psedo-oameni de știință care fac tot felul de declarații și știm că românii aveau încredere în produsele Cantacuzino și cred că ar fi un semn bun din punctul de vedere al siguranței. Eu cred că, dacă am putea produce vaccin în România și dacă aceste vaccinuri ar fi disponibile la producătorul român, toate aceste situații pe care le avem în momentul de față ar putea fi evitate", a explicat Bodog. Oficialul a afirmat că România ar putea produce și livra vaccinuri pentru întreaga Europă, dar momentan ar trebui rezolvată problema națională din acest punct de vedere. "Avem un acord de colaborare cu Bulgaria, cu țările învecinate și problema vaccinurilor nu este doar o problemă a României, este o problemă în Europa. Dacă respectăm toate standardele și plecăm pe principii sănătoase în momentul în care relansăm producția de vaccinuri în România, eu sunt convins că vom putea să livrăm vaccinuri în toate țările europene care au nevoie. Cel mai important este să începm producția de vaccin, care nu se face peste noapte, dar să ne asigure necesarul nostru național", a adăugat ministrul Sănătății. Luna trecută, Florian Bodog a spus că urmează o colaborare între reprezentanţii Institutului Pasteur şi cei de la Cantacuzino pentru o relansare a institutului de la noi din ţară. În decembrie, anul trecut, printr-o ordonanţă a Guvernului, Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" a trecut din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu patrimoniul şi personalul aferente. Finanţarea activităţilor desfăşurate de institut se va realiza din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.