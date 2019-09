Ce măsuri a implementat Facebook pentru siguranța utilizatorilor

Facebook anunţă că a implementat noi măsuri privind siguranţa utilizatorilor aflaţi într-o situaţie vulnerabilă şi că a îmbunătăţit modul de gestionare a conţinuturilor legate de sinucidere şi autovătămare, potrivit unui comunicat remis presei. De Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului, marcată pe 10 septembrie, Facebook a anunţat o serie de noutăţi despre informaţiile colectate şi măsurile aplicate pe parcursul ultimului an, precum şi despre acţiunile suplimentare care urmează să fie implementate pentru a se asigura că toţi utilizatorii sunt în siguranţă, în special cei aflaţi într-o situaţie vulnerabilă. La începutul acestui an, Facebook a început să găzduiască sesiuni periodice de discuţii şi consultanţă cu experţi din toată lumea pentru a aborda unele dintre cele mai dificile subiecte legate de suicid şi autovătămare. Printre acestea se numără modul în care sunt gestionate scrisorile de adio, riscurile create de conţinutul online asociat acestor subiecte şi portretizări ale suicidului cu potenţial de a deveni subiecte de ştiri. În urma acestor întâlniri, au fost luate mai multe măsuri pentru a îmbunătăţi modul în care acest tip de conţinut este gestionat. Politicile Facebook care vizează autovătămarea sunt mai stricte în prezent, astfel încât să nu mai permită imagini ce redau rănirea propriei persoane, pentru a evita promovarea sau declanşarea neintenţionată a autovătămării, chiar şi în cazurile în care un utilizator caută sprijin sau se exprimă ca parte a procesului său de recuperare. De asemenea, pentru a rezolva problema complexă a conţinutului legat de tulburări de alimentaţie din aplicaţiile companiei, politicile Facebook îl interzic în prezent în totalitate. Alături de aceste politici mai stricte, Facebook continuă să le ofere resurse celor care publică un conţinut ce promovează tulburările de alimentaţie sau autovătămarea, chiar dacă mesajele respective sunt şterse. O altă măsură este ascunderea conţinutul sensibil, în cazul tăieturilor vindecate, o consecinţă a autovătămării, pentru a evita promovarea neintenţionată a acestui fenomen. În plus, Facebook continuă, conform comunicatului remis presei, să construiască noi tehnologii care să ajute la identificarea şi luarea de măsuri în cazul conţinutului cu potenţial dăunător, inclusiv prin îndepărtarea acestuia sau prin ascunderea conţinutului sensibil. Din aprilie, până în iunie 2019, s-a acţionat asupra a 1,5 milioane de mesaje de pe Facebook legate de suicid şi autovătămare, iar mai mult de 95% dintre acestea au fost identificate înainte de a fi raportate de către un utilizator. În aceeaşi perioadă, Facebook a acţionat asupra a peste 800.000 de postări de acest tip pe Instagram, din care mai mult de 77% au fost identificate înainte de a fi raportate de utilizatori.

