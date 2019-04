Ce măsuri s-au luat după dezastrul găsit de ministrul Pintea la Spitalului Județean

Ce măsuri s-au luat după dezastrul găsit de ministrul Sănătății la Spitalului Județean

Măsurile luate de conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța în urma”dezastrului, mizeriei, debandadei, lipsei totale de organizare și a pericolului existent pentru pacienți” descoperite de ministrul Sănătății în timpul unui control inopinat efectuat la finele săptămânii trecute au fost mult mai blânde decât cele solicitate de Sorina Pintea și de președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Țuțuianu. Mulți se întreabă de ce și, mai ales, dacă se va schimba ceva în bine...

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) “Sf. Apostol Andrei” Constanța a finalizat ancheta internă demarată în cursul zilei de luni, după vizita inopinată a ministrului Sănătății, Sorina Pintea. Conform legislației în vigoare, s-au luat următoarele măsuri:

- încetarea mandatului de asistent-șef interimar pentru asistenta din Secția Clinică Neurologie;

- acordarea unui avertisment scris asistentei medicale din cadrul secției UPU-SMURD Constanța, care a fost de serviciu în zona de triaj, în data de 07.04.2019;

- Directorul de Îngrijiri a primit o atenționare privind intensificarea controalelor pe secțiile unității, în consecință, au fost demarate verificări în toate secțiile.

Conducerea spitalului menționează că niciuna dintre salariate nu a mai fost sancționată până în prezent iar deciziile au fost luate în conformitate cu prevederile legale din Codul muncii, coroborat cu prevederile Regulamentului Intern al SCJU “Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Măsuri s-au luat și la nivel administrativ. În secția de Neurologie vor fi demarate lucrări de igienizare. O procedură similară a avut loc și în anul 2016 iar în anul 2018 a fost înlocuit tot mobilierul (paturi, saltele, noptiere, mese și scaune). Facem însă precizarea că secția Clinică Neurologie nu a fost niciodată reabilitată, urmând ca lucrările să înceapă după finalizarea reabilitării secției Obstetrică Ginecologie 1.

Totodată, conducerea SCJU a organizat ședințe cu toți medicii șefi și asistentele șefe unde s-au discutat problemele administrative, s-a atras atenția asupra respectării protocoalelor medicale și s-a solicitat creșterea gradului de curățenie.

Ce a găsit ministrul Pintea cu prilejul controlului inopinat făcut la SCJU Constanța

Reamintim că Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei-șefe de la Sectia de Neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) în urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, în noaptea de 7/8 aprilie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Apostol Andrei" din Constanța.



Ministrul a spus, la finalul vizitei care a durat aprox. o ora, că la Sectia de Neurologie a găsit "dezastru, mizerie, debandadă și o lipsă de organizare totală".



"Am fost în secțiile de neurologie, cardiologie si pediatrie. Sectia pediatrie este cea mai in regula, din punctul de vedere al colectarii deseurilor periculoase, al aspectului general de curatenie, al existeței dezinfectantilor la intrare si la iesire din sectie. Dezastru este in Sectia neurologie. Dezastru, mizerie, debandada, o lipsa de organizare totala. De remarcat ca in toate cele trei sectii lipsesc la intrare materialele de protectie, echipamentele de protectie, dar, repet, Sectia neurologie nu este in regula. (...)



In primul rand, la intrarea in sectie nu exista dezinfectanti, in toate saloanele pe care le-am vazut, in salile de tratament erau niste prosoape in loc de prosoape de hartie, care pe langa ca erau prosoape din material, erau si murdare. Intr-un salon care era gol, deci ar fi trebuit sa fie curat, asteptand sa primeasca bolnavii, pardoseala era mizerabila, era un suport pentru perfuzie, era cu pete de sange, necuratat, astea sunt chestiuni care tin de siguranta pacientului si de calitatea ingrijirilor", a afirmat Sorina Pintea.



Pintea a mentionat ca povestea cu "merge si asa" nu o mai tolereaza.



"Am propus schimbarea asistentului-șef din Sectia neurologie. Dar, in general, directorul de ingrijiri al spitalului are nevoie de un avertisment, pentru ca trebuie sa supravegheze aceste aspecte. (...) Povestea cu merge si asa eu nu o mai tolerez", a declarat ministrul Sanatatii.



Sorina Pintea a discutat si cu apartinatori ai pacientilor aflati la UPU, acestia reclamand ca se asteapta prea mult pentru preluarea bolnavilor de medici si ca nu primesc informatiile necesare. Referitor la timpii mari de asteptare la UPU, ministrul a precizat ca pana la inceperea sezonului estival vor trebui gasite solutii in acest sens.

Ulterior controlului, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, l-a criticat pe managerul unității pentru faptul că nu a participat la control deși a fost anunțat și, deasemenea, a cerut ca demisia celor două asistente se fie prezentă pe masa managerului în dimineața următoare.

Așadar, măsurile luate în urma”dezastrului, mizeriei, debandadei, lipsei totale de organizare și a pericolului existent pentru pacienți” au fost mult mai blânde decât cele solicitate de ministrul Sănătății și de președintele Consiliului Județean Constanța.