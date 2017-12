Ce meserii ale viitorului vor avea succes în câțiva ani?

Tot mai multe școli au învățat să profite de șansa accesării unor fonduri pentru proiecte europene pentru elevi, care să îi ajute pe aceștia să fie mai bine pregătiți pentru viața într-o societate multiculturală. Un exemplu de acest fel îl reprezintă Liceul Tehnologic ”Gh. Miron Costin” din Constanța, care în ultimii doi ani a fost partener în cadrul unui proiect multilateral Comenius - ”Traditional jobs and acquiring skills for new jobs”, alături de instituții similare din Bulgaria, Franța, Grecia, Polonia și Turcia. Aproximativ 20 de elevi ai școlii constănțene au avut șansa să vadă ce învață colegii lor din alte țări, pentru ce meserii se pregătesc și în ce condiții studiază tinerii din țările partenere. Ultima întâlnire în cadrul proiectului a fost în Franța, la Liceul de meserii ”Jean Caillaud” din orașul Ruelle sur Touvre. ”Cred că cel mai impresionant lucru pentru elevi a fost întâlnirea cu baza materială în care se pregătesc elevii europeni. Aveau ateliere care arată ca niște mici fabrici. Foarte importante pentru elevi au fost și activitățile care au avut ca finalitate pregătirea acestora pentru accederea la piața muncii națională și europeană”, a explicat responsabilul proiectului Comenius din cadrul liceului constănțean, prof. Ionela Mocanu. Tinerii participanți au explicat că au avut șansa să cunoască sisteme de educație diferite, care se centrează mai mult pe practică, iar experiența i-a ajutat să își dezvolte abilitățile de comunicare și relaționare. Andreea, una dintre tinerele care au participat la mobilitatea în Franța, a povestit despre meseriile viitorului pe care le-a prezentat în cadrul întâlnirilor. ”Am gândit că în viitor se va dezvolta o formă de agricultură urbană, astfel că acoperișurile clădirilor vor deveni grădini. De asemenea, ne-am gândit că în viitor vom avea nevoie de niște astronauți care să curețe deșeurile din jurul planetei, dar și de ingineri pentru noile tehnologii”, a povestit Andreea.