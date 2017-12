Ce mobil foloseşti, ca să-ţi spun cine eşti!

Un nou studiu publicat pe site-ul Hunch.com evidenţiază o serie de stereotipuri ce persistă pe seama utilizatorilor de telefoane mobile inteligente şi de tablete, în funcţie de sistemul de operare ale acestora, Android sau iOS. Astfel, tendinţa generală pentru utilizatorii de sisteme de operare Android, realizate de Google, este de a fi mai puţini deschişi spre a îmbrăţişa imediat noile tehnologii şi de a avea simpatii politice în mare parte conservatoare, la dreapta spectrului politic, în timp ce utilizatorii de iPhone/iOS sunt mai degrabă liberali, au salarii mai mari, sunt perfect adaptaţi la ritmul alert al vieţii în marile aglomerări urbane, îşi organizează vacanţele în locuri mai exotice şi apreciază mai mult micile plăceri ale vieţii.

Acest studiu a fost publicat pe site-ul Hunch.com, un site specializat în formularea de recomandări în funcţie de preferinţele exprimate în prealabil. Aceste recomandări te pot ajuta să-ţi alegi o maşină, facultatea la care să te înscrii sau unde să-ţi petreci vacanţa. Conform studiului, simplul fapt de a folosi un gadget cu sistem de operare Android sau iOS poate dezvălui foarte multe despre personalitatea ta, de la filmele preferate până la felurile de mâncare sau hainele care îţi plac. Acest studiu este bazat pe peste 15.800 de răspunsuri la întrebări puse pe site-ul amintit cu privire la caracteristicile demografice, de personalitate şi de alt tip ale utilizatorilor acestui site, în funcţie de sistemul de operare al telefonului lor mobil, iar apoi rezultatele au fost analizate încrucişat cu cele obţinute la milioane de alte întrebări cu privire la preferinţele celor aproximativ 700.000 de utilizatori înregistraţi ai site-ului.

Rezultatele obţinute indică faptul că utilizatorii sistemului Android sunt mai degrabă bărbaţi tineri cu vârsta între 18 şi 34 de ani, cu un venit anual pe familie între 50.000 şi 100.000 de dolari, în timp ce utilizatorii de iPhone/iOS sunt mai degrabă femei peste 35 de ani, femei care înregistrează o probabilitate de 67% de a avea un venit anual de peste 200.000 de dolari. Acelaşi studiu a ajuns la concluzia că utilizatorii de Android sunt mai pesimişti, mai buni la matematică şi deţin cel puţin un animal de companie. Filmele preferate ar fi „How I Met Your Mother” şi seria The Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor. Utilizatorii de Android au, de asemenea, un procent de risc de 36% de a nu-şi mai aminti ultima vacanţă şi preferă de obicei, la masă, o friptură sau pui în locul mâncării thailandeze sau în loc de sushi. În acelaşi timp, utilizatorii de iPhone/iOS au o probabilitate cu 15% mai mare să fi avut deja o vacanţă într-un loc exotic în ultimele şase luni şi au tendinţa să se aventureze în explorarea unor bucătării şi feluri de mâncare mai puţin ortodoxe. Conform studiului, utilizatorii de Android au o probabilitate de 80% să fie doar absolvenţi de liceu, în timp ce utilizatorii de iPhone/iOS au o probabilitate de 37% de a fi absolvit o facultate.