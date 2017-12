Ce ne rezervă vremea în următoarele 3 zile, la malul Mării Negre?

Pentru vineri, 3 martie, meteorologii anunță vreme frumoasă la Constanța, cu temperaturi maxime între 10 și 16 grade C și cu minime cuprinse în intervalul 1 și 5 grade C. Vom vedea și razele soarelui printre nori. Ziua de sâmbătă, 4 martie, vine și ea cu temperaturi crescute, potrivit meteorologilor; maximele ajung, la malul Mării Negre, între 8 și 17 grade C, în vreme ce minimele vor fi cuprinse între 2 și 5 grade C. Duminică, 5 martie, mercurul în termometru va mai urca un grad, astfel că maximele vor fi cuprinse între 9 și 18 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 5 și 8 grade C.