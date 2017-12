Ce nu avem voie să facem de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

11:24:06 / 29 August 2015

Mănăstirea construită de Arhiepiscopul Tomisului în satul său natal, Gheorghiţeni, judeţul Suceava, primeşte an de an amenzi de la pompieri. Este vorba despre baza de tratament din cadrul Complexului Monahal Dorna Arini, construită de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care nu respectă legislaţia de prevenire şi stingere a incendiilor. Unele clădiri din lemn, care au şi câte cinci etaje, nu au fost autorizate de pompieri, întrucât imobilele sunt construite prea aproape unele de celelalte. “Anul acesta, am aplicat o amendă de 20.000 de lei şi au plătit jumătate din sumă în 24 de ore, potrivit legii. Din 2010 încoace, fundaţia a fost sancţionată în fiecare an şi de fiecare dată a achitat amenda”, a declarat maiorul Emil Ţehaniuc, de la ISU Suceava, conform ziarulevenimentul.ro. În ciuda acestui fapt, ctitorul complexului cere încadrarea acestuia la categoria “monument istoric” - categoria kitsch arhitectural și ambiental. ”Ioan Elimian Birgian (29 de ani), nepotul Patriarhului Daniel, a fost reținut de de poliţiştii de la Crimă Organizată pentru trafic de droguri”. Patriarhia Română a emis în urmă cu cinci ani un comunicat oficial în care susţine că "numitul Birgian Emilian Ioan nu este nepotul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar informaţia calomnioasă este o încercare de dezinformare a opiniei publice", fără a nega în nici un fel dezvăluirea PRESSALERT.ro conform căreia tatăl Patriarhului Daniel este frate cu bunicul celui arestat pentru trafic de heroină, într-o operaţiune a DIICOT. Relaţia apropiată dintre Preafericit şi familia Birgian a fost recunoscută public chiar de tatăl lui Emilian.