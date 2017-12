Ce nu este bine să faci în 2016. Superstiții legate de anii bisecți

2016 este an bisect, luna februarie având 29 de zile. Cei mai superstițioși cred, în astfel de ani, cu 366 de zile, că trebuie să fim foarte precauți în tot ce facem, pentru a putea preveni potențialele pericole. Se spune în popor că nu trebuie să vă căsătoriți într-un an bisect. Se crede că mirii vor divorța destul de repede sau că unul dintre ei se va îmbolnăvi, imediat după nuntă. Dacă vreți să divorțați în 2016, mai gândiți-vă o dată, pentru că ați putea rămâne singuri tot restul vieții. Totodată, în acest an nu este indicat să vă schimbați locul de muncă, rezidența sau culoarea părului. Nu este bine nici să demarați proiecte, afaceri sau să construiți o clădire, pentru că se spune că nu veți avea spor. Nu faceți achiziții scumpe într-un an bisect, pentru că nu vă veți bucura de ele, mai spune tradiția. Ar fi bine să știți că nu este bine nici să culegeți ciuperci din natură. Există credința că, o dată la 4 ani, toate ciupercile din sălbăticie devin otrăvitoare. Pentru a vă feri de necazuri, purtați accesorii din argint. Se crede că argintul alungă energiile negative, ajutând la întărirea aurei energetice. Credințele populare spun că oamenii care se nasc în ani bisecți au puteri speciale și ar putea fi vindecători. Nu numai la noi există credințe din popor legate de anii bisecți.

PE 29 FEBRUARIE, FEMEILE CER ÎN CĂSĂTORIE BĂRBAȚII În Marea Britanie există o tradiție conform căreia femeile care au rămas mai mult timp nemăritate pot să-și ceară iubiții în căsătorie în ultima zi din luna februarie a anilor bisecți. În Scoția, bărbații care refuzau această cerere în căsătorie erau obligați să plătească o ”amendă”. Era vorba fie de dăruirea unui sărut, plata pentru o rochie scumpă sau oferirea unei perechi de mănuși domnișoarei refuzate. În Grecia există și în ziua de astăzi superstiția că cei care se căsătoresc într-un astfel de an au ghinion în dragoste.