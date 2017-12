Ce oferă un hotel din Japonia: clienții se pot caza printre mii de cărți

Un hotel din Japonia sfidează tendința ascendentă a interesului față de cărțile electronice și le dă posibilitatea clienților care apelează la serviciile sale să se relaxeze printre mii de volume în format tradițional, informează Reuters. Unitatea de cazare "Book and Bed" din Tokyo, o variantă a faimoaselor hoteluri-capsulă din Japonia, le oferă oaspeților spații de cazare comune, de dimensiunea unui dulap, înșiruite și integrate printre rafturi cu cărți. Pereții, tavanul și cea mai mare parte din decor sunt pline cu 3.200 de volume scrise în diverse limbi.

De asemenea, o încăpere comună servește drept salon pentru vizitatorii de peste zi, care pot beneficia la rândul lor de experiența lecturii ca într-o bibliotecă, însă în condiții mai comode. "Sunt mulți vizitatori care stau într-un spațiu mare, așa că putem comunica între noi și ne putem relaxa", a declarat pentru sursa citată Natsuki Suno, studentă venită la hotel într-o pauză de studii. Hotelul, care s-a deschis în urmă cu 18 luni, include 60 de spații cubice de cazare dotate cu o saltea și o lampă pentru citit.

Kei Asai, director executiv al unității de cazare "Book and Bed", a declarat că prin ințiativa sa a dorit să ofere ceva mai mult decât un simplu hotel-capsulă tradițional. "Motivul pentru care am venit cu acest concept este că am vrut să stau într-un astfel de hotel în care poți adormi în timp ce te bucuri de ceva distractiv", a explicat el. În funcție de încăpere, prețurile pentru o noapte de cazare variază între 3.800 de yeni (33 de dolari) și 4.800 de yeni (42 de dolari). Vizitatorii de peste zi pot citi tolăniți pe perne în schimbul sumei de 500 de yeni.