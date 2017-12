CE Oltenia: Nu sunt daţi afară oameni, ci va fi demarată o schemă de plecări voluntare?!

Nu, la Complexul Energetic Oltenia nu vor fi daţi afară 3.000 de oameni, ci, potrivit Ministerului Energiei (ME), va fi demarată o schemă de plecări voluntare, în cadrul căreia salariații care vor să părăsească societatea vor primi șase salarii compensatorii, au declarat vineri, pentru Agerpres, reprezentanții ME. Ministrul de resort, Victor Grigorescu, a mers joi noapte la Târgu Jiu pentru a discuta cu cei aproximativ 15 angajați care se află în greva foamei. „Am mers la Târgu Jiu ca să mă întâlnesc cu cei care se află în greva foamei la Complexul Energetic Oltenia și ca să mă asigur că se vor întoarce cu bine la familiile lor. Greva foamei este o măsură extremă de protest și o pot înțelege în contextul stresului generat de situația financiară a companiei. A fost o noapte lungă, dar am avut un dialog bun și lămuritor. Am discutat și cu conducerea companiei și am primit asigurări că se caută soluții consensuale pentru rezolvarea neînțelegerii care a dus la acest protest”, a spus ministrul.

El a subliniat că este nevoie de solidaritate din partea tuturor părților implicate, pentru că adevărata problemă este situația extrem de dificilă în care se găsește Complexul Energetic Oltenia. „Vreau să fie clar că există deschidere către dialog din partea ME și îi încurajez pe toți cei care se simt nemulțumiți să aleagă soluția dialogului înaintea oricărui protest care le poate pune în pericol sănătatea”, a completat Grigorescu.

Reamintim că 15 sindicaliști din cadrul Complexului au intrat marți în greva foamei, protestând față de intenția autorităților de a muta la București sediul companiei. „Nimeni nu trebuie să se teamă de venirea Complexului Energetic Oltenia în București. Este un lucru bun, care trebuia făcut mai demult, care dă o șansă reală Complexului să-și asigure un viitor și să păstreze cele peste 15.000 de locuri de muncă”, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Victor Grigorescu.