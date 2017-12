Ce pensii vor fi recalculate

08:22:06 / 20 Septembrie 2014

De ce

Am iesit la pensie in 2009 La acele-si studi si vechime cel care aiesit in2013 are opensie cu 143lei mai mare.Acel indice de corectie trebuia aplicat tuturor pensionarilor care iesit la pensie dupa legea noua Nu preferential.Asta inseamna ca noi pensionari sa descidem noi procese sa ne judrcam cu statul dar cum la conducerea asociatilor de pensionari se baga samavolnic numai cei cu pensi mari care nu-i intereseaza aceste mariri no sa fie nici un proces Am vrea sa stim pensiile celor din conducerea asociatilor de pensionari si modul cum se aleg intre ei ca anunturi de alegeri nu am vazut Vrem si noi ca pensionari cu pensi mici sa avem reprezentanti in conducere are sa lupte pentru noi.