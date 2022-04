Ce piese de mobilier care nu trebuie sa lipseasca din camera copilului

Amenajarea camerei celui mic este o sarcina importanta pentru orice cuplu. Daca ne referim la decorarea camerei pentru un pui de om ce urmeaza sa vina pe lume, parintii vor avea in vedere stabilirea culorilor, achizitionarea unui patut pentru cel mic, dar si alte lucruri la fel de importante, precum: achizitionarea unei mese pentru infasat, a unor dulapuri pentru hainutele bebelusului si asa mai departe. Insa in continuare ne vom concentra atentia spre decorarea unui dormitor pentru un copil care deja a invatat sa mearga, care deja rosteste primele cuvinte si care a inceput sa invete. Cum mobilierul pentru camera copilului se regaseste astazi intr-o gama extrem de variata de stiluri, forme si marimi, decizia poate fi una extrem de dificila.

Iata in continuare care sunt piesele de mobilier care nu trebuie sa lipseasca din camera copilului.

Patul

Patul este, fara doar si poate, cea mai importanta piesa de mobilier din camera unui copil. Atunci cand trebuie sa alegi unul sau mai multe paturi copii trebuie sa ai in vedere mai multe aspecte, iata care sunt cele mai importante:

Calitatea – chiar daca patul este o piesa de mobilier ce trebuie schimbata mai des - atunci cand ne referim la camera unui copil, asta nu inseamna ca trebuie sa alegi cel mai ieftin pat. Dimpotriva, trebuie sa alegi un pat realizat din materiale de calitate, care sa faca fata cu brio atat timpului, cat si factorilor care pot conduce la deteriorarea lui, precum: lovituri, zgarieturi si… sarituri - caci stim ca toti cei mici adora sa sara in pat.

Varsta celui mic – este esential ca atunci cand alegi patul sa ai in vedere varsta copilului.

Confort – un pat trebuie sa fie, fara dar si poate, unul confortabil.

Design – nu in ultimul rand, trebuie sa fii atent si la aspectul patului. El trebuie ales si in functie de preferentele celui mic.

Biroul si scaunul de birou

Daca avem in vedere amenajarea unei camere pentru un copilas, care frecventeaza gradinita sau scoala, este esential sa ai in vedere si achizitionarea unui birou si a unui scaun confortabil. Biroul trebuie ales in functie de varsta celui mic, dar si de alti factori extrem de important, precum: inaltimea si greutatea copilului. Aceleasi criterii trebuie sa le ai in vedere si atunci cand alegi scaunul de birou. Un alt aspect extrem de important in alegerea biroului sau a unei mese de lucru este siguranta, stim ca uneori cei mici din neatentie se pot rani, biroul poate reprezenta un pericol pentru acestia, prin urmare poate nu ar fi deloc rau sa ai in vedere o piesa de mobilier cu colturi rotunjite si cu protectii anti lovituri.

Dulapurile pentru haine

Dulapul sau chiar dulapurile de haine sunt indispensabile in camera unui copil, caci pana la urma si hainutele si jucariile acestuia trebuie depozitate intr-un loc. Atunci cand alegi un dulap, fie pentru haine, fie pentru jucarii, trebuie sa ai in vedere calitatea, siguranta si nu in ultimul timp trebui sa te asiguri ca el este incapator.

Spatiul de joaca

Uneori, din lipsa de inspiratie, bani sau spatiu, parintii prefera sa nu acorde atentie spatiului de joaca. Ei bine, trebuie sa stii ca este important ca acesta sa aiba un loc unde sa se poata juca in voie. Iar daca optezi pentru amenajarea unui spatiu de joaca poti opta pentru diverse piese de mobilier, precum masuta, scaune, bureti si alte tipuri de materiale, contribuind astfel si la dezvoltarea imaginatiei celui mic.

Amenajare camerei celui mic nu este o sarcina usoara, insa nici imposibila. Mai ales daca alegi sa optezi pentru produse de calitate si apelezi si la sfaturile unor specialisti. Insa, trebuie sa stii ca uneori este suficient sa te consulti cu cel mic si sa descoperi care sunt dorintele lui si sa decorati impreuna camera. Caci pana la urma, cel mic trebuie sa fie multumit de modul in care camera sa arata… si unde mai pui ca el poate avea niste idei creative, la care poate ca tu nici nu te-ai fi gandit.

Pe final iti recomandam sa alegi intotdeauna piese de mobilier de calitate, caci doar in acest mod te vei putea bucura de ele o perioada cat mai lunga de timp.