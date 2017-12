Ce planuri de viitor are Peter Dinklage, celebrul actor pitic din Games of Thrones

Actorul american Peter Dinklage, cunoscut pentru rolul piticului Tyrion Lannister din celebrul serial 'Game of Thrones', se află în negocieri pentru a se alătura superproducției Marvel 'Avengers: Infinity War', potrivit portalului de specialitate Variety citat de EFE.

Negocierile cu Dinklage se află deocamdată în prima fază și dacă vor avea succes va însemna cooptarea cunoscutului actor în distribuția acestui film, prevăzut să apară pe ecrane în mai 2018 și care are deja prevăzută o continuare, deocamdată fără titlu, ce va apărea în mai 2019.

Se cunosc puține detalii despre subiectul celor două superproducții Marvel, dar se știe deja că celebra echipă de supereroi se va reuni pentru a lupta împotriva maleficului Thanos.

Frații Joe și Anthony Russo, responsabili ai producțiilor hollywoodiene 'Captain America: The Winter Soldier' (2014) și 'Captain America: Civil War' (2016), au fost cooptați pentru a realiza 'Avengers: Infinity War' și viitorul sequel.

Laureat al unui Glob de Aur pentru rolul lui Tyrion Lannister din 'Game of Thrones', Peter Dinklage a mai jucat în filme precum 'The Station Agent' (2003) sau 'X-Men: Days of Future Past' (2014).