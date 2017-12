Ce plătim, aia vom mânca! Se schimbă etichetele alimentelor. Află la Asta-i Viața! cum vor arăta și ce informații vor conține

Gata cu situațiile în care plătim carne de vită și mâncăm carne de cal sau plătim pentru telemea și primim brânză vegetală din Bulgaria! Din 13 decembrie, Uniunea Europeană îi obligă pe producătorii de alimente să ne informeze detaliat despre conținutul produselor pe care ni le vând. Etichetele vor conține un număr mai mare de informații, astfel încât decizia de cumpărare să se poată face în cunoștință de cauză. Ambalajul oricărui produs alimentar va reflecta obligatoriu adevărul despre ce suntem pe cale să cumpărăm. Noile etichete alimentare vor fi introduse în câteva zile și ne vor fi de mare folos. Nu doar că le vom putea citi fără să avem nevoie de ochelari – literele de pe etichete vor avea cel puțin 1,2 mm, în cazul ambalajelor mari, și 0,9 mm la cele mici -, dar vom ști exact ce conținut caloric de sare, zahăr și alergeni are produsul pe care vrem să-l cumpărăm. În plus, pentru a depista originea oricărei eventuale probleme vom ști și din ce țări sau județe provin toate ingredientele folosite. Obligatoriu, producătorii ne vor spune și dacă alimentele pe care le cumpărăm ne pot provoca alergii. Spre exemplu, pastele conțin gluten, laptele are lactoză, iar sucul are dioxid de sulf. Elena Calcan vorbeşte despre toate astea cu invitaţii săi, de la ora 17:30, la Neptun TV, la emisiunea ASTA-I VIAŢA!