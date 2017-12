CE pune beţe în roate bunei colaborări româno-ruse în domeniul gazelor?!

Potrivit preşedintelui Agenţiei Federale Rossotrudnicestvo din Rusia, Konstantin Kosaciov, Comisia Europeană (CE) ne-ar putea crea probleme pe piaţa gazelor. Colaborarea în domeniul gazelor naturale dintre Rusia şi România merge \"normal\", însă reglementările europene ne pun beţe în roate, a afirmat el. \"În domeniul gazelor cooperarea merge normal, dar nu excludem că în viitor pot apărea probleme. Nu din cauza României sau a Rusiei, ci a Comisiei Europene şi a pachetului 3 energie\", a afirmat Kosaciov. Federeţia Rusă tranzitează gaze naturale pe teritoriul României de 37 de ani. Gazele ruseşti intră în România pe la Isaccea (judeţul Tulcea) şi ies din ţară prin localitatea Negru Vodă (Constanţa) spre Bulgaria şi alte ţări de pe culoarul balcanic. Pentru tranzitul gazelor, Rusia plăteşte României o taxă. CE nu recunoaşte noţiunea de \"tranzit\" şi vrea să impună un nou mod de calcul al tarifelor pentru tranzitul gazelor, care ar avea ca efect creşterea costurilor pentru Gazprom, potrivit oficialului rus. \"Contractele de tranzit sunt încheiate până în 2015 şi 2023. Rusia nu vede niciun obstacol legal, ne vom îndeplini toate obligaţiile contractuale. Întrebarea este ce se va întâmpla după aceea, deoarece condiţiile noilor contracte sunt inacceptabile pentru Rusia. Misiunea noastră este să favorizăm contractele directe. UE nu recunoaşte noţiunea de tranzit al gazelor şi are alte formule de calcul a tarifelor de tranzit\", a spus Kosaciov, adăugând că Rusia caută alte modalităţi de export al gazelor în Europa. Prezent în conferinţă, ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a spus că a discutat cu Kosaciov şi problema importului direct de gaze. \"Există această oportunitate. Partea rusă a manifestat interesul de a rămâne un partener al României. Nu am discutat un termen, dar este un obiectiv inevitabil\", a afirmat Vosganian. Subiectul importului direct de gaze de la Gazprom este unul sensibil în România. Guvernările din ultimii ani au promis că vor realiza acest obiectiv, însă toate l-au ratat. În prezent, România importă de la Gazprom prin intermediul companiilor la WIEE şi Imex Oil. WIEE este deţinută de WIEE Zug Elveţia, societate mixtă înfiinţată în 1993 de Wintershall (din grupul german BASF) şi grupul rus Gazprom, cu copul de a furniza gaze naturale ruseşti ţărilor sud-est europene. Potrivit datelor companiei, WIEE a furnizat peste 48 de miliarde de metri cubi de gaze naturale în România. Imex Oil este deţinută de firma Conef, care este controlată de Vimetco, acţionarul majoritar al producătorului de aluminiu Alro Slatina.