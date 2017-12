Ce puteți face pentru a scăpa de o mare parte din penalități

Conform noului Cod Fiscal, din acest an, autoritățile publice locale pot acorda facilități fiscale contribuabililor care au restanțe la plata impozitelor și taxelor locale. Concret, datornicii pot fi scutiți de o bună parte din penalitățile și majorările de întârziere dacă achită suma restantă. În județul Constanța, prima administrație care a aplicat o astfel de măsură a fost cea din municipiul Constanța. Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Constanța, adoptată la finele anului trecut, contribuabilii vor fi scutiți de 73,3% din cuantumul penalităților dacă achită întreaga datorie de bază. De exemplu, o persoană care are o datorie de 1.000 de lei, majorările de întârziere fiind de 100 de lei, va plăti doar 1.026,7 lei, în loc de 1.100 de lei. Desigur, acesta a fost doar un exemplu la o scară mică. În realitate, sunt foarte multe cazuri în care cuantumul majorărilor de întârziere este mai mare decât valoarea datoriei de bază. Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța îi anunță pe constănțeni că pot solicita anularea cotei de 73,3% din cuantumul penalităților pentru datoriile din anii anteriori dacă depun o notificare la SPIT, dacă achită toate obligațiile fiscale restante până la 31 martie, plus cota de 26,7% din majorările de întârziere, și dacă depun până la 30 iunie o cerere de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere.