Ce riscăm dacă stăm conectați prea mult la rețelele de socializare? Experții spun...

De câte ori ne trezim cu telefonul mobil în mâini verificând noutățile postate pe rețelele de socializare? Sau pur și simplu verificând cam câte like-uri am mai adunat pentru unele fotografii? Mulți am ajuns să fim dependenți. Stăm poate chiar și cu orele și navigăm pe internet. Este bine, este rău? S-au realizat studii în acest sens, studii care aarată că prea mult timp petrecut pe rețelele de socializare poate alimenta sentimente precum singurătatea și invidia. Asta arată cercetarea realizată recent la Universitatea din Pittsburgh, informează The Telegraph și Sky News; studiu la care au participat 1.787 de adulți cu vârste între 19 și 32 de ani și care a constat în completarea unui chestionar pentru a se determina tipul de utilizare a 11 medii de socializare - Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pintrest, Vine și LinkedIn -, dar și în evaluarea nivelului de izolare socială cu ajutorul unui instrument specializat. Timpul petrecut de persoanele tinere pe rețelele de socializare precum Facebook, Instagram, Twitter sau YouTube ''poate provoca sentimente de invidie și credința distorsionată că celelalte persoane au vieți mai fericite și mai de succes'', se arată în studiul publicat în ''American Journal of Preventive Medicine'', citat de Agerpres. ”Încă nu știm ce a fost mai întâi, utilizarea rețelelor de socializare sau izolarea socială resimțită”, a spus dr. Elizabeth Miller, coautoare a studiului. ”Este posibil ca adulții tineri care s-au simțit inițial izolați din punct de vedere social să fi apelat la social media. Sau s-ar putea ca timpul din ce în ce mai mare petrecut de ei pe acestea să fi dus la sentimentul de izolare față de lumea reală. Ar putea, de asemenea, să fie o combinație a celor două. Dar chiar dacă izolarea socială a fost prima, se pare că aceasta nu este eliminată prin petrecerea timpului online, chiar și în situații presupuse a fi sociale”, a completat aceasta, mai scrie Agerpres. Oamenii de știință au descoperit că participanții la studiu care utilizau rețelele de socializare mai mult de două ore pe zi aveau un risc de două ori mai mare de a se simți izolați din punct de vedere social în comparație cu semenii lor care petreceau mai puțin de jumătate de oră pe zi accesând astfel de media. De asemenea, persoanele care vizitau diverse platforme de socializare de peste 58 de ori pe săptămână aveau un risc de aproximativ trei ori mai mare de a manifesta sentimentul de izolare socială în comparație cu cele care accesau astfel de site-uri mai puțin de nouă ori pe săptămână. ”Nu pun la îndoială că unii oameni care utilizează unele platforme în moduri specifice se simt mai bine și mai conectați din punct de vedere social prin relațiile din social media. Însă rezultatele acestui studiu nu fac decât să ne amintească faptul că, per ansamblu, utilizarea rețelelor de socializare tinde să fie asociată cu izolarea socială și nu cu descreșterea acesteia”, a subliniat Brian A. Primack, cel care a condus studiul. ”Este important de studiat această chestiune deoarece problemele de sănătate mentală și izolarea socială au atins niveluri de epidemie în rândul adulților tineri”, a adăugat acesta. ”Prin natura noastră suntem ființe sociale, însă viața modernă tinde să ne compartimentalizeze în loc să ne aducă împreună. Deși s-ar părea că rețelele de socializare reprezintă oportunități pentru a umple acel vid social, cred că acest studiu sugerează că ar putea să nu fie soluția”, a completat Primack.