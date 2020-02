Ce riscuri pentru sănătate prezintă locuinţele izolate termic

Casele izolate termic sunt un risc mai mare de aer poluat, spun specialiştii, care avertizează că sistemele de ventilaţie nu trebuie să lipsească din încăperi, acolo unde un om respiră pe zi de până la 20.000 de ori. Medicii spun că riscăm infecţii pulmonare acute din cauza izolaţiei din case.

O casă izolată termic modern poate fi însă sursă de boli dacă nu este ventilată corespunzător. Ar trebui ca, la interval de o oră, fiecare cameră a locuinţei să fie aerisită.

"Izolarea termică a locuinţelor este un lucru foarte bun, însă, acest lucru nu trebuie să excludă ventilarea corectă şi periodică a încăperii pentru că o încăpere neventilată creşte riscul de îmbolnăvire. Riscul de infecţii acute, dar şi riscul de infecţii cronice pulmonare şi aici mă refer la cutizarea unui astm bronşic", a declarat, pentru MEDIAFAX, Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucureşti

Specialiştii în construcţie atrag atenţia asupra faptului că fantele de aerisire nu se montează de fiecare dată, aşa cum ar trebui.

"Problema ce a aparut este legata de aparitia noilor tehnologii, ne am bucurat in momentul in care am putut sa ne montăm o tâmplărie termoizolantă care ne asigură o etanseizare foarte buna a încăperii, dar nu ne-am gândit că această etanşeizare poate să aiba repercusiuni asupra calităţii aerului. producătorii de tâmplărie termoizolantă au gândit o rezolvare la această problemă şi au invetat nişte fante de aerisire. Din păcate aceste fante nu se montează pentru că sunt mai scumpe", a declarat, pentru MEDIAFAX, Adriana Ifteme, director Patronatul Societăţilor din Construcţii.

În medie, ne petrecem peste 80% din timp în spaţii închise şi respirăm de 15.000, 20.000 de ori pe zi.