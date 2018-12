Ce riști dacă nu îți demolezi garajul. Amenzi EXTREM DE MARI!

17:43:12 / 08 Noiembrie 2018

mai mare scirba

NU AM NICI MASINA SI NICI GARAJ DAR MI-E SCIRBA CIND VAD CITI TURNATORI DE CEA MAI ABJECTA SPETA SE INGHESUIE SA-SI RECLAME VECINII... MAI MARE RUSINEA, NE-AM DEGENERAT CA NEAM, NE-AM URITIT LA SUFLET SI SUNTEM LIPSITI DE CARACTER! ORGANELE SA-SI FACA DATORIA, TREABA LOR, DAR IN CE HAL AM AJUNS CA OAMENI... AMARITII ASTIA DE DOI LEI SE IMBULZEAU SI INAINTE DE 1989 SA TOARNE PE LA SECURITATE, PE LA TRIBUNALE, SA BAGE TOT FELUL DE OAMENI PE LA ILICITI SI ASA MAI DEPARTE... gOLANI DE CEA MAI PROASTA CALITATE!