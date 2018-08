Ce rochii se poartă vara aceasta? Iată propunerile brandului Sense

Vara si-a intrat deplin in drepturi, iar gandurile noastre se indreapta, inevitabil, spre soare, timp liber, vacanta. Temperaturile urca in termometre si, asa cum este indicat sa ai grija de pielea si parul tau, in aceeasi masura trebuie sa iti focusezi atentia asupra garderobei tale de sezon, din care nu trebuie sa lipseasca rochiile.

Brandul Sense iti propune o diversitate de modele care imbina eleganta cu stilul chic si relaxat. Realizate exclusiv in fabrica proprie, colectiile Sense sunt create de catre designerul Andreea Tincu, din materiale de calitate, de la furnizori importanti din Italia, Spania, Grecia si Franta.

Vascoza este o fibră textilă obținută din celuloză si, datorita proprietatilor sale foarte bune, este recomandata in anotimpul cald. Din aceasta categorie de tesaturi poti alege rochiile Maggie, Rhianna, Bonita, Debbie sau Fleur de Jour. Modelele sunt in tendintele acestei veri, cu volane si croi lejer, talia fiind marcata frumos cu elastic sau cordon. Maggie iti pune in evidenta umerii, iar printul delicat iti va da un plus de tonus si optimism.

Inul si bumbacul reprezinta, de asemenea, tesaturi ideale pentru vara, atunci cand caldura poate crea un usor disconfort termic. Poti opta pentru rochiile Brigitte si Rocha, cu un croi in stilul anilor’70, young si comod, sau Rio, din dantela din bumbac perforata. Daca iubesti imprimeurile, Dominique si Darling, in nuante light, de roz pudrat sau baby blue, trebuie sa se regaseasca in garderoba ta.

Un alt tip de material pe care designerul ti-l recomanda este tricotul. Rochia maxi este un must have vara si e potrivit la sandale joase sau platforme cu talpa din lemn. Incearca modelele Onda, cu un print grafic, foarte colorat, Annabella, intr-o cromatica dominata de florile turqoise si Nona, un patchwork imprimat, o combinatie optica fresh de dungi si flori.

Daca iubesti marea, rochiile Holiday, Tendresse sau Bonita vor fi preferatele tale.

Vara, imprimeurile florale si rochiile sunt combinatia imbatabila. Andreea Tincu a desenat rochii midi, cu printuri dintre cele mai diverse, in tonuri calde sau reci. Marlee, Domenica, Rebecca sau Bella sunt modele pe care le poti purta la serviciu cu o jacheta subtire uni, asortata culorilor printului sau in timpul liber, la plimbare.

Descopera pe site-ul Sense, www.fashionsense.ro, colectia completa de rochii si poarta cu drag moda romaneasca autentica!

In Constanta, magazinul Sense se afla situat pe Bd.Tomis 108 (langa Sala Sporturilor).