Ce s-a întâmplat, de fapt, la Resortul Mera din stațiunea Venus?

Specialiști ai Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța au finalizat o parte din verificările efectuate la Hotel Resort Mera din stațiunea Venus, loc de unde au venit mai multe reclamații potrivit cărora mai multe persoane, adulți și copii, s-ar fi îmbolnăvit de toxiinfecție alimentară. Astfel, echipa DSPJ, Punct Local Fix Mangalia - Serviciul de Control, a precizat: între 29 și 30 iulie, orele 21.00 și 6.25, Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, Substația Sezonieră Neptun, a fost solicitat pentru a asigura asistență medicală de urgență pentru 6 copii care erau cazați în stațiunea Venus, la Hotel Resort Mera. Cazurile au fost transportate la Spitalul Municipal Mangalia - Compartiment de Primiri Urgențe. ”Niciunul dintre copii nu a fost internat și nu a fost diagnosticat cu toxiinfecție alimentară”, subliniază DSPJ. ”Copiii cu vârste cuprinse între 1 și 7 ani (1 an - 1 copil, 1-4 ani - 2 și 5-7 ani - 2 ) prezentau simptomatologie de tip digestiv: dureri abdominale, vărsături, febră - 3 copii; dureri abdominale, vărsături, febră, frison, scaune diareice - 1 copil; vărsături - 2 (unul dintre copii a prezentat doar o vărsătură). În urma examenului clinic s-a emis diagnosticul de: faringită, sindrom dispeptic secundar - un caz, faringoamigdalită, enterocolită - un caz, limfadenită mezenterică acută - 4 cazuri”, potrivit unui comunicat al DSPJ.

NU S-AU GĂSIT PROBLEME!

De asemenea, instituția ce reprezintă Ministerul Sănătății în teritoriu a menționat că, în 31 iulie, o echipă de inspectori a efectuat un control igienico-sanitar la Resortul Mera din Venus, iar în urma controlului nu s-au constatat neconformități la normele de igienă și sănătate publică. S-a impus intensificarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție la nivelul blocului alimentar.

ANCHETA DIN 20 IULIE

Reamintim că, în urmă cu o săptămână, alți turiști reclamau aceleași probleme. În acest caz, potrivit DSPJ, în cadrul anchetei epidemiologice a focarului de toxiinfecție alimentară declarat în 20 iulie, unitatea a fost sancționată contravențional, conform HG nr 857/2011, cu 5.000 lei, pentru nerespectarea măsurilor impuse de DSPJ Constanța. ”Concluziile privind focarul de TIA declarat în 20 iulie vor fi finalizate după primirea tuturor rezultatelor la recoltele efectuate. În perioada următoare, Resortul Mera - Venus va fi supravegheat din punct de vedere igienico-sanitar, zilnic, de către personalul DSPJ Constanța”, mai precizează DSPJ.

”TOTUL ESTE BEC!”

La rândul său, directorul ANPC, Paul Anghel, a declarat, pentru ”Telegraf”, că personal a efectuat controale la Resortul Mera din stațiunea Venus și că ”totul este bec în prezent”. ”Chiar astăzi (1 august - n.r.) am fost acolo și efectiv am găsit totul bec. La ora 12.00, când am fost în control, produsele pentru prepararea alimentelor erau păstrate în condițiile impuse de către producător. Am verificat absolut tot. Cât privește curățenia, de asemenea, totul era impecabil. Chiar și în aceste condiții, vom monitoriza în fiecare zi hotelul”, a declarat, pentru ”Telegraf”, Paul Anghel. El a adăugat că a propus, de altfel ceea ce au și făcut colegi de la DSPJ, efectuarea analizelor medicale pentru personalul din bucătărie, pentru că nu exclude posibilitatea ca unul dintre angajați să fie purtător de germeni. ”Nu știm, ne gândim și la asta”, a spus directorul ANPC.

EXPLICAȚIILE REPREZENTANȚILOR HOTELULUI

Am discutat și cu reprezentanți ai Resort Hotel Mera din Venus. De la ei am aflat că, în prezent, în întreg complexul sunt cazați circa 450 de copii și aproximativ 800 de adulți, cei mai mulți alegând să mănânce în regim all inclusive în cadrul Resort Mera. ”Dacă într-adevăr era ceva în neregulă, nu s-ar fi îmbolnăvit toți? Sunt totuși peste 1.200 de persoane. Personal, am văzut cum unii părinți, cu mențiunea că nu vreau să jignesc pe nimeni, veneau cu copii mici de la plajă la ora după-amiezii. Nu este normal să stai cu copiii în soare atâta timp. Medicii tot atrag atenția că pot face insolație, că se pot îmbolnăvi. Poate au mâncat în altă parte; am înțeles că cei mici ar fi vomat porumb. Noi nu avem porumb fiert în meniu”, a spus, pentru ”Telegraf”, unul dintre reprezentanții hotelului din Venus. După finalizarea anchetei demarate, vom reveni cu amănunte!